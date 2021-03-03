Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu
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Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu

03.03.2021 07:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:46
Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hanzade, Aleyna, Çağman ve Öykü arasında yapılan oylamada Survivor'a yeni katılan Çağman, adaya veda etti.

Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında eşitlik sağlandı. Böylece hem ünlüler hem de gönüllülerden yarışmacılar elemeye kaldı. Survivor Türkiye'nin 8. haftasında ünlüler ve gönüllülerin SMS birincileri açıklandı. Ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan oldu. Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Ayşe Yüksel oldu.

İLK ADAYLAR ÖYKÜ VE ALEYNA OLMUŞTU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuştu. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu. Bu hafta ikinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerde ise konseydeki oylamada adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu

4 ADAY BELLİ OLDU

Survivor'da ünlülerde SMS birincisi olan Batuhan, 3. eleme adayı olarak Çağman Çatay'ı söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi Ayşe ise 4. eleme adayı olarak Hanzade Ofluoğlu'nun ismini verdi. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları ünlülerden Öykü Çelik ve Çağman Çatay, gönüllülerden ise Hanzade Ofluoğlu ve Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu

SURVIVOR MACERASI KISA SÜRDÜ

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Hanzade, Aleyna, Çağman ve Öykü arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Çağman Çatay olduğunu açıkladı. Survivor'a geçen hafta katılan Çağman'ın Dominik macerası ise kısa sürdü.

Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu

"SENİN BURADA UZUN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Elendiğini öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşayan Çağman'ı gören Acun Ilıcalı, "Senin burada daha uzun süre geçireceğini düşünüyordum. Ünlüler için büyük bir güç olduğunu söylemiştim. Çok ani bir veda oldu. İyi niyet ve efendilik konusunda doğru mesajları verdin" ifadelerini kullandı.

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