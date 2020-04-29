Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
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Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

Survivor 2020'nin dün akşamki yayınlanan bölümünde eleme konseyi heyecanı vardı. Ödül oyunu ardından eleme konseyinde adaya veda eden son isim Gizem oldu.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
29.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:40

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllülerin büyük bir mücadelesine sahne olan Survivor'da ise adaya veda eden son isim belli oldu.

YARIŞMADAN GİZEM ELENDİ

Survivor 2020'de bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. İki takımdan da üçer ismin eleme adayı olarak belirlendiği gecede Gönüllüler takımından Gizem Birdan adaya veda eden yarışmacı oldu.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

YUNUS EMRE (Oylama)

GİZEM (Oylama)

ERSİN (Aycan söyledi)

SERCAN (Mert söyledi)

YASİN (Cemal Can söyledi)

ARDAHAN (Barış söyledi)

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

SURVİVOR'DA MASTERCHEF HEYECANI

Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde yarışmacılarla yeni bir oyun oynayacağını açıkladı. Ilıcalı, 'Masterchef' yarışmasının yarınki bölümde yapılacağını duyurdu. Yarışmacılar belirlenen yemekleri Somer ve Mehmet Şef'in uzaktan bağlantı ile katılmasıyla yapmaya çalışacak. Ödül ise yapılan yemeklerin şefler tarafından hazırlanmış hali olacak.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu

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Haber Yorumları (5)
500
SEDAT: Hoşuna gitmiyorsa okuma arkadaş, neden merak ediyorsun
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KASTELLİ: CAST AJANSININ ELEMANLARINDAN GİZEM ELENDİ DEMEK DARISI YUNUS EMRE''NİN BAŞINA ARTIK.
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HERO: böyle yarışmaların gündemde olması gerçekten vahim bir durum
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AKSARAY: yahu böyle şeyler haber yapılırmı sürvivor falan filan. resmen milleti uyutmak gibi bir şey
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AVNİ: güzel kız.evlimi la bu
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500
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