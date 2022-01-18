Survivor 2016 kadrosu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da her sezon olduğu gibi bu sezonda heyecan dolu anlara sahne oluyor. Çekişmeli geçen mücadelelerde kazanan ve kaydeden takım sürekli değişiyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da eski yarışmacılar ve Survivor 2016 kadrosu: Survivor 2016 gönüllüler ve ünlüler kimlerdi? Survivor 2016 şampiyonu kimdir? merak ediliyor. İşte detaylar...

Survivor 2016 şampiyonu kimdi? sorusu merak ediliyor. Survivor'da her sezon olduğu gibi bu sezonda heyecan dolu anlara sahne oluyor. Çekişmeli geçen mücadelelerde kazanan ve kaydeden takım sürekli değişiyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da eski yarışmacılar ve Survivor 2016 kadrosu: Survivor 2016 gönüllüler ve ünlüler kimlerdi? Survivor 2016 şampiyonu kimdir? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2016 KADROSU

Ünlüler Takımı

Çağan Atakan Arslan

Semih Öztürk 8

Nagihan Karadere

Yunus Günçe

Ibrahim Yattara

Ezgi Avcı

Tuğba Özay

Mehmet Özyay

Yılmaz Morgül

Eda Akkaya

Seda Tetik

Ebru Öztürk

Yağmur Özdemir

Serkan Ercan

Gönüllüler Takımı

Serkay Tütüncü

Damla Can

İbrahim Giydirir

Efecan Dianzenza

Gizem Memiç

Gizem Kerimoğlu

Zafer Mete

Nihal Candan

Aylin Şallı

SURVİVOR 2016 ŞAMPİYONU KİMDİR?

Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan olmuştur. İkinci ise; Serkay Tütüncü olmuştur.

ÇAĞATAY ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir.[kaynak belirtilmeli] Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır.[kaynak belirtilmeli] 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Söz dizisinde başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Diziden 12. bölümde ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayında da Leon Aslan Arslan isimli bir erkek çocuğu olmuştur.

Haberler.com - Gündem