Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?
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Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım aileleriyle birlikte akşam yemeği için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 17 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 17 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise aileleriyle birlikte akşam yemeği ve birlikte vakit geçirme oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün aileleriyle birlikte akşam yemeği için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu aileleriyle birlikte akşam yemeği olacak! Peki, Survivor 17 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu, aileleriyle birlikte yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

17 MAYIS SURVİVOR AİLE OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

17 Mayıs Pazartesi bugün aile oyununun 2. aşaması oynanacak. Oyunun 1. aşaması dün oynanmıştı. İlk aşamasını mavi takım kazanmıştı.

Survivor 2021, 17 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda avantaj oyunu oynanıyor.

Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Avantaj oyununu kırmızı takım kazandı.

Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?
Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Mavi takım 2-0 önde.

Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Mavi takım 5-1 önde.

Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Mavi takım 8-3 önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 3 - 8 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu Kırmızı Takım kazandı.

17 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım aileleriyle birlikte yemek yiyebilecek. 2 saate yakın onlarla birlikte vakit geçirecek.

EK BİLGİLER

Oyunun son bölümü canlı yayında olacak.

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Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne? - Haberler
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