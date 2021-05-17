Survivor 17 Mayıs aile oyununu (ödül oyunu) hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor aile oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım aileleriyle birlikte akşam yemeği için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 17 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?