Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?

Survivor 1 Mart bugün voleybol özel mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile Ayşe ve Aleyna karşı karşıya geldi. Peki hangi takım voleybol mücadelesini kazandı? Voleybol oyunu ödülü neydi? Hangi takım kazandı?