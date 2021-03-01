Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?

01.03.2021 23:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:03
Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?

Survivor 1 Mart bugün voleybol özel mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile Ayşe ve Aleyna karşı karşıya geldi. Peki hangi takım voleybol mücadelesini kazandı? Voleybol oyunu ödülü neydi? Hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı - İrem Kanan ve Aleyna - Ayşe arasında voleybol oyunu oynandı. Ödülü ise su böreği oldu. Peki hangi takım kazandı? Acun'un takımını kimler tuttu? Ayşe'lerin takımını kimler tuttu?

1 MART VOLEYBOL OYUNU TAKIMLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı ve İrem Kanan aynı takımda yer alırken diğer takım ise Ayşe ve Aleyna'dan oluştu. Kıyasıya geçen mücadele şuan devam ediyor. Setlerle skor 1-1 beraberlik.

VOLEYBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şuanda setlerde 1-1 beraberlik mevcut. Voleybol oyunu henüz bitmedi.

Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?

Setler 2-1 oldu. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan 2-1 önde.

Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?

VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Oyunu kazanan takımı tutanlar su böreği kazanacak. Ayşe ve Aleyna ikilisini az bir kişi tutarken, Acun-İrem ikilisini Ünlüler takımı ve Gönüllüler'in yarısından fazlası destekliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Zeki Müren Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Hakan Kutlu Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 00:04:30. #1.15#
title