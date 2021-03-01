Survivor 1 Mart voleybol oyununu hangi takım, kim kazandı? Ödülü ne? Acun Ilıcalı ve İrem Kanan mı kazandı? Aleyna ve Ayşe mi kazandı?
Survivor 1 Mart bugün voleybol özel mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ile Ayşe ve Aleyna karşı karşıya geldi. Peki hangi takım voleybol mücadelesini kazandı? Voleybol oyunu ödülü neydi? Hangi takım kazandı?
Acun Ilıcalı - İrem Kanan ve Aleyna - Ayşe arasında voleybol oyunu oynandı. Ödülü ise su böreği oldu. Peki hangi takım kazandı? Acun'un takımını kimler tuttu? Ayşe'lerin takımını kimler tuttu?
1 MART VOLEYBOL OYUNU TAKIMLARI KİMLER?
Acun Ilıcalı ve İrem Kanan aynı takımda yer alırken diğer takım ise Ayşe ve Aleyna'dan oluştu. Kıyasıya geçen mücadele şuan devam ediyor. Setlerle skor 1-1 beraberlik.
VOLEYBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şuanda setlerde 1-1 beraberlik mevcut. Voleybol oyunu henüz bitmedi.
Setler 2-1 oldu. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan 2-1 önde.
VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Oyunu kazanan takımı tutanlar su böreği kazanacak. Ayşe ve Aleyna ikilisini az bir kişi tutarken, Acun-İrem ikilisini Ünlüler takımı ve Gönüllüler'in yarısından fazlası destekliyor.