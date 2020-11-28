Şurup kutusundan süper kahramana (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Şurup kutusundan süper kahramana (1)

28.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:06

Lise öğrencisi Burak Deniz Karakul, çocukken şurup kutularıyla tren yaparak çıktığı yolda hayranı olduğu süper kahramanların kostümlerini ve aksesuarlarını kartonla yaparak ilerliyor.

Lise öğrencisi Burak Deniz Karakul, çocukken şurup kutularıyla tren yaparak çıktığı yolda hayranı olduğu süper kahramanların kostümlerini ve aksesuarlarını kartonla yaparak ilerliyor.

Ankara Çiğdem Anadolu Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Karakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiği karakterlerin aksesuarlarını yapmaktan çok keyif aldığını vurgulayarak, "Ben 'Marvel'ı çok seviyorum, o karakterlerin kullandığı eşyaları yapıyorum. Thor'un çekici, Iron Man zırhı, Kaptan Amerika'nın kalkanı gibi. Bana zor gelmiyor, yaparken çok keyif alıyorum." dedi.

Filmlerdeki süper kahramanları çok sevdiğini ve onların özelliklerinin kendisinde de olmasını istediğini söyleyen Karakul, şöyle konuştu:

Bunlar da ilginizi çekebilir

'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir

"Thor'u çok seviyorum, her zaman çekicimle dışarı çıkıyorum. Süper kahraman olmak isterdim, özellikle Thor olmak, şimşekleri kontrol etmek isterdim. Filmdeki gibi çekicim olsun isterdim. Filmleri izlerken çok sevmiştim, çekicini ve zırhını özellikle çok beğenmiştim. İnternetten araştırdım ilk başta, sonra şablonlarını çıkartmaya başladım. İnsanlar çok güzel olmuş diyor, nereden aldığımı soruyorlar, bazen bakıp gidiyorlar. Arkadaşlarımın dikkatini çekmesi hoşuma gidiyor. Iron Man'in elini, ark reaktörünü, kaskını istiyorlar genelde. Çekici isteyenler oldu ama kimseye vermedim."

"Kızım senin oğlan garip şeyler giyip aşağıya iniyor"

Burak Deniz'in annesi Gamze Karakul ise oğlunun bu çalışmalara küçük yaşlarda başladığını belirterek, "İlk başta şurup kutularından tren yapardık, pet şişenin kapaklarından teker, pipetlerle bağlantılarını sağlardık. 2010 yılı Türkiye'deki Japon yılıydı; bir alışveriş merkezine gitmiştik, orada origami standını görmüştü, 'Anne bunlar nedir' dedi. Origami olduğunu, kağıtları katlayarak hayvan şekilleri ya da başka türlü şeylerin yapıldığından bahsettim. 'Neden biz de yapmıyoruz, biz de yapalım' dedi. O şekilde origamiye başladık." diye konuştu.

Origami konusunda kendilerini geliştirmek için kursa da gittiklerini anlatan anne Karakul, "Burak Deniz, 3-4 yıl kadar origami yaptı. Sonrasında origamiden sıkılmış olacak ki, izlediği filmlerdeki karakterlerin kullandığı aksesuarları yapmak istedi. İlk başta kartondan ve evadan aksesuarlar yapmaya başladı. Sonrasında kullandığı malzemelere ek olarak ahşapla da çalıştı. Tahtaları alıyoruz, onların üzerinde kesiyor boyuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İlk başlarda Burak Deniz'i kostümle gezmesinin dışarıda çok hoş karşılanmayabileceği, tepki alabileceği yönünde uyardığını, aksesuarları evde bırakmasını söylediğini dile getiren Karakul, şunları kaydetti:

"Oğlum bu konuda çok rahattır, başkalarından ne tepki alacağını çok umursamıyor. O sadece yaptığı aksesuarları giyip, dışarıda gezmek, arkadaşlarına göstermek istiyor. Kendisi rahat olunca, 'Olumsuz tepkilere de tamam diyorsan benim için sıkıntı yok' dedim. Hatta cesaretini takdir ediyorum, ben onun yaptığı gibi giyip çıkamam, bir başkasının ne diyeceğini önemserim. Ama Burak Deniz öyle değil, giyiyor ve geziyor. Bir seferinde apartman yöneticisi, 'Kızım senin oğlan garip şeyler giyip aşağıya iniyor' dedi. Ben de 'Biliyoruz, onu kendisi yapıyor' demiştim."

Kullanılan malzemeleri Ostim'deki kağıtçılardan, bir kısmını çöplere atılan temiz kağıtlardan, bir kısmını da kırtasiyeden aldıklarını, Burak'ın yapacağı aksesuarların büyüklüğüne göre kullandıkları malzemenin değişkenlik gösterdiğini ancak çoğunlukla atık karton kullandıklarını aktaran Karakul, bu olayın algıda seçiciliğe döndüğüne işaret etti.

Karakul, "Yan tarafa yeni bir arkadaş taşındı. Onun eşyaları geldiğinde, kolilerini bir kenara bırakmış, ben de temiz bir koli Burak Deniz'in işine yarar alayım diye düşündüm. Ama sonra toplayıcılığa dönmesin diye vazgeçtim. Benim almadığım koliyi bir saat sonra oğlum eve gelirken almış gelmiş." dedi.

Şurup kutusundan süper kahramana (1)
Şurup kutusundan süper kahramana (1)
Şurup kutusundan süper kahramana (1)
Şurup kutusundan süper kahramana (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğukan Keskinkılıç

İlgili Haberler

Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı
Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı
Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı
Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı
Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı
Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fatih Terim Abdullah Avcı Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şurup kutusundan süper kahramana (1) - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:11:51. #1.15#
title