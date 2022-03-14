Sürü yönetimi kursunu bitiren üreticilere sertifikaları verildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile keçi, koyun yetiştiricilerine 104 saatlik sürü yönetimi eğitimi verildi. 3- 28 Şubat tarihleri arasından düzenlenen eğitimde sertifika almaya hak kazanan 13 üreticiye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Çoban desteğinden yararlanmak sürü yönetimi kursuna katılmanın gerekliliğini ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Bakanlığımızca her yıl yayınlanan hayvancılık destekleme tebliği kapsamında destekleme şartlarını sağlayan keçi, koyun yetiştiricilerine 6 bin TL sürü yöneticisi istihdam desteği verilecektir. Çoban desteğinden faydalanmak için kursa katılmak gerekmektedir. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 3 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 104 saatlik sürü yönetimi kursunu başarı ile bitiren 13 üreticilerimize sertifikalarını teslim ettik" diye konuştu.

Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç'in yanı sıra Osmaniye Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Ulusoy, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ömer Mart ile kursiyerler katıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel