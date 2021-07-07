Suriyeliler Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gidiyor
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Suriyeliler Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gidiyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına hareket etmeye başladı.

Türkiye'den bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısı, ilk 2 günde 203 kişi oldu.

Suriyeli Muhammed Misto, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için sınır kapısına geldiğini söyleyerek, "Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yapacağım. Akrabalarımı çok özledim. İnşallah belgelerimde eksik olmazsa ülkeme geçeceğim. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Bu arada, 5 Temmuz'da başlayan geçişler, 18 Haziran'a kadar sürecek. Dönüşler ise 26-31 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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