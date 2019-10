Suriyeli Kanaat Önderleri'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

09.10.2019 18:32

Gaziantep'te biraraya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon hakkında "Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi.



Gaziantep'te biraraya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Pınar Barışı Harekatı'na destek verdi. Suriyeli kanaat önderleri arasında eski Suriye Geçici Hükümeti Müsteşar Cemal Akıncı, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo, Türkmen Meclisi Başkanı Mohammed Vacih Cuma, Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi Muhammed Elşimali, Minberşam Derneği Başkanı Ali Ahmeed, İşrak Gazetesi Kültür Editörü Ali Şerif, Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği M. Wail Dada, ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği Mouhamad Hassno, Midad Derneği Başkanı Azzam Khanjı, Önder Derneği Başkanı Abdulrahmen Dadam, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı Radif Mustafa, Suriye Hukukçular Birliği Başkanı Abdulhadi Almustafa, Fecr Radyo Koordinatörü Alaaddin Husso, Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi Hassan Mousa yer aldı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep'te bir araya gelerek, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon hakkında aşağıda belirtilen hususların kamuoyuna bildirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Fırat'ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye'nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye'nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA