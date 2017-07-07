Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip, Çocuğu ile Birlikte Öldürdüler (3)

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ



9 aylık hamile eşi ve 10 aylık çocuğunun öldürülmesi ile büyük acı yaşayan Suriyeli koca rahatsızlanınca, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sakinleştirici verildi. Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisi yaşanan olaya tepki gösterdi. İHH Sakarya İl Başkanı Sebahattin Aydın yaptığı açıklamada, "Oldukça üzüntü verici bir durum. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bugün burada olayın arka planına baktığımızda özellikle sanat ve siyaset camiasında etkili olan bazı isimlerin halkımızı galeyana getirerek adeta yeni bir 15 Temmuz süreci başlatmak için Suriyeliler gitsin propagandası yapmaktadırlar. Vefat eden ailemiz bizim insanı yardım çalışmalarımız kapsamında Sakarya'ya geldiği tarihten itibaren yardım ettiğimiz kardeşlerimiz. Bugün 3 kişi vefat etti. 10 aylık bir bebek, henüz karnında bugün doğacak olan bugün hastaneye gidip kucaklarına almayı hayal ettikleri bebeği ile beraber annesi. Bir baba hem hanımı, hem doğacak bebeğini ve 10 aylık bebeğini kaybetti" dedi.



Ailenin güvenilir bir liman olarak Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ifade eden Aydın, "Sakarya şehri tarih boyunca hep göç almış bir şehir. Boşnaklar, Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler ve bir çok milletten insanlar mülteci olarak Sakarya'ya gelmiş ve yeni bir medeniyet inşa etmişiz hep birlikte. Maalesef ailemiz Suriye'deki Esed rejiminden, o rejimin tecavüzlerinden, zulmünden ve katliamından kaçarak güvenilir bir liman olarak Türkiye'ye geldiler ve acı verici bir olayla karşı karşıya kaldılar. Son günlerde özellikle medyada Suriyeli birinin ve farklı bir mültecinin yapmış olduğu bir suçun tüm Suriyelilere mal etmeleri yersiz ise bugün gerçekleşen menfur saldırının da tüm Türk milletimize mal edilemeyeceğini biliyoruz. Emniyet kuvvetlerimiz hızla önlem almış, suçluları yakalamış ve bu suçluların adalet mekanizmamız tarafından en sert şekilde cezalandırılacağını umuyoruz" diye konuştu. Cenazeye herkesin katılması çağrısında bulunan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gelmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle görüştük. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz oldu. Her türlü önlemi alacaklar ve aileye gerekli desteği verecekler. Suriyeliler ve diğer bütün mülteciler bizim misafirimizdir. Burası onların vatanıdır, eğer Osmanlı bakiyesi bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Netice itibari ile buradan halkımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum, henüz cenazenin defnedileceği yer ve tarih belli değildir. Bu cenazeye Boşnağı, Tatarı, Türkü ile Suriyelisi ile hep birlikte katılıp, bu zulmü, terörü lanetleyip birlikte beraberce yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bilinmesini istiyoruz."