Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
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Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu

10.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:19
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tırla destek verdiği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından toplanan toplam 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tırla destek verdiği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından toplanan toplam 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıkarıldı.

Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de 3 tırla destek verdiği 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, BUTTİM Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı. 'Kardeşlik üşümesin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan ile İHH yönetimi ve yardıma destek veren hayırseverler katıldı.

Mazlumların gözü bizde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın Covid 19 salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak bazı coğrafyaların pademinin yanında yıllardır başka başka sorunlarla mücadele ettiğini hatırlattı. Türkiye ile tarihi bağları bulunan Suriye'de de savaş yüzünden milyonlarca mazlumun yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını hatırlatan Başkan Aktaş, "İHH kurulduğu günden beri mazlum coğrafyalara destek veren organizasyonlara imza atıyor. Ülke olarak biz de pandemi sebebille zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci Cumhurbaşkanımızdan, esnafımıza kadar toplum olarak el birliğiyle aşmaya çalışıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki tüm mazlum coğrafyaların gözü bizde. Bizler de ülke olarak tüm mazlumlara yetişmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir organizasyonda yer almak izim için de gurur verilesi. Organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'dan 934 tır yardım

İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaplan da 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden bugün yüzlerce tırın Suriye'ye yardım için yola çıktığını belirterek, Bursa olarak bu etkinlikte 25 tır ile yer aldıklarını söyledi. Bursalıların çok kadirşinas bir halk olduğunu ve savaşın başladığı ilk günden bu yana Bursa'dan Suriye'ye 934 tır gönderildiğini ifade eden Kaplan, başta Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş adamları olmak üzere yardımlara katkı verenlere teşekkür etti. Yardım tırlarında kış gelmesi nedeniyle ağırlıklı olarak soba, yakacak, kışlık giysi, un, battaniye ve gıda malzemeleri bulunduğunu ifade eden Kaplan, "İnsan Hakları Gününde bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Bursa olarak her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü İzani Turan'ın yaptığı duanın ardından 25 tırdan oluşan konvoy, Suriye'ye uğurlandı. - BURSA

Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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