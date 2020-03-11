Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi: "Bu kriz dünyanın meselesi" Suriye Diyalog Merkezi'nden Kenda Hawasi, sığınmacı krizinin sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi olmadığını belirterek, "Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz.

Suriye Diyalog Merkezi'nden Kenda Hawasi, sığınmacı krizinin sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi olmadığını belirterek, "Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu konuda uluslararası toplum sorumluluk almalıdır." dedi.

Hawasi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen, "Mülteci Krizi 2.0 ve Avrupa'nın Tutumu" konulu panelde, Türk-Yunan sınırında yaşanan sığınmacı krizine uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın taraf olduğu uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayan Kawasi, şöyle konuştu:

"Türk-Yunun sınırındaki sığınmacıların sadece yüzde 10'u Suriyeli. Diğerleri başka ülkelerden gelen sığınmacılar. Yunanistan tarafından çok ciddi şiddet var. Sınırı geçen insanların telefonlarını, paralarını çalıyorlar, kıyafetlerini ve resmi belgelerini alıyorlar ve bu insanları geri gönderiyorlar. Bu kabul edilemez. Yunan kuvvetleri, botları ve tekneleri batırarak insanların boğulmasına sebebiyet verdi. Bu resmen cinayet. İnsanlar aileleri ve çocukları için güvenli yerlere gitmek istiyor. Bu anlaşılır bir şey."

Kawasi, Yunan hükümetinin mülteciler için yapılması gereken yardımı kestiğini ifade ederek, "Bu yöntem soruna çözüm olamaz. Bu kriz sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi değildir. Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu konuda uluslararası toplum sorumluluk almalıdır. Bütünlüklü bir şekilde bu mesele ele alınmalı. İnsanlara sadece ölümü sunuyorlar. ya ülkelerinde kalıp ölecekler ya denizden geçerken ölecekler ya da kara sınırından geçerken ölecekler. Bu insanlara ölümden başka bir şey sunulmuyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de yaşanan durum hakkında da bilgi veren Kawasi, 4 milyon insanın orada ölümle yüz yüze olduğunu hatırlatarak, "Bu insanlara da yardım edilmesi lazım. Bu insanlar için uluslararası toplum ne yaptı? Hiçbir şey. Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararı da uygulanmadı." diye konuştu.

"Yunanistan hak ihlali yapıyor"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ise Türk-Yunan sınırında yaşanan hak ihlallerini yerinde gözlemlediklerini ifade ederek, Yunan kuvvetlerinin tazyikli su, gaz ve plastik mermilerle sığınmacılara saldırdığı sırada orada olduğunu ve bu durumu raporladıklarını söyledi.

Demir, Yunanistan'ın denizden geçişlerde botları patlatarak, sınırı geçen insanlara işkence edip çıplak bir şekilde geri göndererek tabi olduğu uluslararası hukuku çiğnediğini anlattı.

Yunanistan tabi olduğu hukuki normları yerine getirmediğine vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Dublin Sözleşmesi dahil belirtilen şartları yerine getirmeyen Yunanistan hak ihlali yapıyor. Türkiye'deki sığınmacıların hukuki statüsü, geçici koruma statüsündeki sığınmacı. Hukuki bir hakları, statüleri yok. Onun için Avrupa'ya geçmek istiyorlar, orada mülteci statüsüyle muamele görecekler. Bir statüleri olacak. Onun için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Çünkü burada kaybedecek bir şeyleri yok. Ama sınırı geçerlerse bir statüleri olacak."

Demir, uluslararası kuruluşların mülteci krizini çözmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek "Ama AB, NATO, BM, İİT bir araya gelerek, öncelikle savaşı durdurmalılar. Mülteciliği doğuran nedeni ortadan kaldırmaları lazım." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin sığınmacı çocuklarını kabul edebileceklerini açıkladığını hatırlatan Demir, bu konuda da BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyulması, çocukların yakınlarının da kabul edilmesi gerektiğini, aksi davranışın hukuka uygun olmayacağını söyledi.

Gazeteci-yazar Ayşe Böhürler de Avrupa ülkelerine sığınanlara ilişkin çektiği belgeselden bahsederken, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel ise Avrupa medyasının sığınmacı krizine olan yaklaşımı, sığınmacıların göç yolu ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği mültecilik statüsü konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA