Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi: "Bu kriz dünyanın meselesi"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi: "Bu kriz dünyanın meselesi" - Haber
Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Suriye, Güncel

Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi: "Bu kriz dünyanın meselesi"

Suriye Diyalog Merkezi'nden Kenda Hawasi, sığınmacı krizinin sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi olmadığını belirterek, "Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz.

11.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:06
Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi:

Suriye Diyalog Merkezi'nden Kenda Hawasi, sığınmacı krizinin sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi olmadığını belirterek, "Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu konuda uluslararası toplum sorumluluk almalıdır." dedi.

Hawasi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen, "Mülteci Krizi 2.0 ve Avrupa'nın Tutumu" konulu panelde, Türk-Yunan sınırında yaşanan sığınmacı krizine uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın taraf olduğu uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayan Kawasi, şöyle konuştu:

"Türk-Yunun sınırındaki sığınmacıların sadece yüzde 10'u Suriyeli. Diğerleri başka ülkelerden gelen sığınmacılar. Yunanistan tarafından çok ciddi şiddet var. Sınırı geçen insanların telefonlarını, paralarını çalıyorlar, kıyafetlerini ve resmi belgelerini alıyorlar ve bu insanları geri gönderiyorlar. Bu kabul edilemez. Yunan kuvvetleri, botları ve tekneleri batırarak insanların boğulmasına sebebiyet verdi. Bu resmen cinayet. İnsanlar aileleri ve çocukları için güvenli yerlere gitmek istiyor. Bu anlaşılır bir şey."

Kawasi, Yunan hükümetinin mülteciler için yapılması gereken yardımı kestiğini ifade ederek, "Bu yöntem soruna çözüm olamaz. Bu kriz sadece Türkiye ve Yunanistan'ın meselesi değildir. Bu dünyanın meselesi. Yüz binler ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu konuda uluslararası toplum sorumluluk almalıdır. Bütünlüklü bir şekilde bu mesele ele alınmalı. İnsanlara sadece ölümü sunuyorlar. ya ülkelerinde kalıp ölecekler ya denizden geçerken ölecekler ya da kara sınırından geçerken ölecekler. Bu insanlara ölümden başka bir şey sunulmuyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de yaşanan durum hakkında da bilgi veren Kawasi, 4 milyon insanın orada ölümle yüz yüze olduğunu hatırlatarak, "Bu insanlara da yardım edilmesi lazım. Bu insanlar için uluslararası toplum ne yaptı? Hiçbir şey. Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararı da uygulanmadı." diye konuştu.

"Yunanistan hak ihlali yapıyor"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ise Türk-Yunan sınırında yaşanan hak ihlallerini yerinde gözlemlediklerini ifade ederek, Yunan kuvvetlerinin tazyikli su, gaz ve plastik mermilerle sığınmacılara saldırdığı sırada orada olduğunu ve bu durumu raporladıklarını söyledi.

Demir, Yunanistan'ın denizden geçişlerde botları patlatarak, sınırı geçen insanlara işkence edip çıplak bir şekilde geri göndererek tabi olduğu uluslararası hukuku çiğnediğini anlattı.

Yunanistan tabi olduğu hukuki normları yerine getirmediğine vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Dublin Sözleşmesi dahil belirtilen şartları yerine getirmeyen Yunanistan hak ihlali yapıyor. Türkiye'deki sığınmacıların hukuki statüsü, geçici koruma statüsündeki sığınmacı. Hukuki bir hakları, statüleri yok. Onun için Avrupa'ya geçmek istiyorlar, orada mülteci statüsüyle muamele görecekler. Bir statüleri olacak. Onun için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Çünkü burada kaybedecek bir şeyleri yok. Ama sınırı geçerlerse bir statüleri olacak."

Demir, uluslararası kuruluşların mülteci krizini çözmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek "Ama AB, NATO, BM, İİT bir araya gelerek, öncelikle savaşı durdurmalılar. Mülteciliği doğuran nedeni ortadan kaldırmaları lazım." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin sığınmacı çocuklarını kabul edebileceklerini açıkladığını hatırlatan Demir, bu konuda da BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyulması, çocukların yakınlarının da kabul edilmesi gerektiğini, aksi davranışın hukuka uygun olmayacağını söyledi.

Gazeteci-yazar Ayşe Böhürler de Avrupa ülkelerine sığınanlara ilişkin çektiği belgeselden bahsederken, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel ise Avrupa medyasının sığınmacı krizine olan yaklaşımı, sığınmacıların göç yolu ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği mültecilik statüsü konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Özge Ulusoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Suriye Diyalog Merkezinden Hawasi: "Bu kriz dünyanın meselesi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:40:25. #1.15#