Suriye'deki savaştan kaçan engelli kıza yardım eli Didim'den uzandı

21.08.2019 10:37

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve 5 yıl önce Aydın'ın Didim ilçesine yerleşen 15 yaşındaki Serebral palsi hastası Amine Mahmud'un yeniden yürümesine umut doğdu. Didim'de yaşayan Erzincanlılar ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla Amine'nin tedavisine başlandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve 5 yıl önce Didim'e bağlı Hisar Mahallesi'ne yerleşen Suriyeli Mahmud ailesinin 6 çocuğundan biri olan Serebral palsi hastası Amine Mahmud'a Didim'de sahip çıkıldı.

Doğum sonrası geçirdiği bir rahatsızlık sonucu belden aşağı ayakları tutmayan Amine Mahmud'un durumu öğrenen hayırsever Ahmet Kızılkaya, Amine'nin hayatını bir anda değiştirdi. Hayırsever vatandaş, Amine'yi Aydın'da özel bir hastanede kendi imkanlarıyla ameliyat ettirerek, Amine'nin ayaklarının ilk kez hareket etmesine vesile oldu. Hayırseverin yardımlarıyla Amine'nin devam eden tedavisini öğrenen Didim Erzincanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Karakoç ve Didim'de esnaflık yapan hayırsever Zeynep Duman, Amine'nin sağlık durumuna el attı. Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Kılıç ile görüşen Dernek Başkanı Karakoç, daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz'e de bilgiler verip, Amine'nin tedavisinin Didim'de sürmesi noktasında çalışmalar başlattı. Amine'nin kısa sürede hastaneye yatışı sağlanarak tedavisine başlandı.

Amine'nin annesi Sultan Mahmud (47) kızının doğuştan rahatsızlığı olduğunu belirterek "Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldik. Daha sonra Didim'e yerleştik. Amine 15 yıldır yatalak. Bizim durumumuzu öğrenen hayırsever Ahmet Kızılkaya kızımı ameliyat ettirdi. Ardından Şevket Karakoç ve arkadaşları bizimle ilgilendi ve kızımın tedavisine başlandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okula gitmeyi çok istediğini belirten 15 yaşındaki Amine Mahmud ise, "15 yıldır yürüyemiyordum. Ahmet bey sağ olsun ameliyat ettirdi beni; sonra Şevket amca karşımızı çıktı. Sonra hastaneye geldik. Doktorlar yardım etti. Yürümek çok istiyorum. Okula gitmek istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Didim Devlet Hastanesi Palyatif bakım merkezi sorumlusu Dr. Canan Turna ise "Hastamız 15 yaşında; Serebral palsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı bir hasta. Hastamıza destek tedavisi verilmesi amacıyla Palyatif servisimize kabul ettik. Destek tedavileri, fizik tedavi ile diğer tedavilerini hastamızla beraber yürütüyoruz."dedi. Didim Devlet Hastanesi fizik tedavi uzmanı Suat Aslan ise "Amine kızımız çok tatlı gerçekten yürümeyi çok istiyor. Biz de kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yatakta denge, oturmada denge gibi yürüme egzersizlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlerisinin ne göstereceğini bilmiyoruz. Umarım en kısa sürede yürür ve hayallerine kavuşur" dedi.

Didim Erzincanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Karakoç ise "Derneğimize Amine'nin rahatsızlığıyla ilgili olarak arkadaşımız Zeynep Duman tarafından bilgileri geldi. Biz de hemen ailesiyle iletişime geçerek rahatsızlığıyla ilgili bilgiler aldık. Kendi içimizde bunu değerlendirip süreç hakkında da bilgiler aldık. Amine, daha önce Ahmet Kızılkaya adlı hemşehrimiz tarafından ameliyatı yaptırılıyor. Amine'nin küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu belden aşağısı oynamadığından ameliyatın ardından Amine'nin ayakları oynamaya başlıyor. Amine için biz hastaneye başvurduk ve hastaneye yatırdılar. Amine'nin fizik tedavisi ve diğer tedavileri devam etmektedir" dedi.

Karakoç ayrıca bu konuda kendilerine yardımcı olan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'e, Hastane Başhekimi Dr. Veysel Kılıç ve hastane yönetimi ile doktor Serkan Şimşek'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA