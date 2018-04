Suriye'de Sağlık Yatırımları - Halep/

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, toplam 75 yatak kapasiteli Mare Hastanesi'nin Haziran ayı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Vali Tekinarslan, Mare Yerel Meclis Başkanı Fuad Abbas ve Sağlık Bakanlığı Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. Hasan Şık ile yapımı süren hastanedeki çalışmaları inceledi.

Hastanenin temelinin yaklaşık 8 ay önce atıldığını ve binanın yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Tekinarslan, Halep'in kuzeyinde olan Mare'nin tarım ve hayvancılık bakımından son derece verimli bir belde olduğunu söyledi.

Bölge insanının, hem rejim hem de terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'ın zulmünden çok etkilendiğini ve bu uğurda onlarca can kaybı yaşadığını ifade eden Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı sonrası çok şükür buraya da huzur ve güven geldi. Sadece huzur ve güvenliğin gelmesiyle kalınmadı devlet olarak hayatın yeniden başladığını sağlayacak her türlü çabayı da gösteriyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan hastane, Suriye'deki en modern ve donanımlı hastane konumundadır. Hastane bünyesinde 75 yataklı yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesi ve üstün teknolojiyle donatılmış 5 ameliyathane var. Her türlü poliklinik ve laboratuvar gibi çeşitli donanıma sahip bir hastaneyi yaptık bitirdik. Attığımız her iyi niyetli adımın başarıyla sonuçlanmasında Rabbim bize yardım ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirirken Türkiye burada ne yapıyor? 'Girsin, girmesin' diye tartışan dünya gelsin, Türkiye burada askeri operasyondan, terörle mücadeleden başka bir şey yapmış mı yapmamış mı? Operasyon sonrası insanlara hayatı yeniden nasıl sunmuş, nasıl tanzim etmiş gelsin ve görsünler. Türk milleti, verdiği her kuruşun insanlık adına buralarda hizmete dönüşünden gurur duyabilir. Devletimizin bütün ilgili personelleri, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere canla başla burada çalışıyoruz. Bu hastane yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet edecek."

Zeytin Dalı Harekatı sürecine kadar, bölgenin terörün hedefinde olduğunu anımsatan Tekinarslan, insanların bağında bahçesinde kendi işleriyle uğraşırken kafalarına bombalar yağdırıldığını belirtti.

Kahraman Türk Ordusu'nun Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla birlikte verdiği mücadele sonrası, bölgenin tamamen huzura ve güvene kavuşturulduğunun altını çizen Tekinarslan, "Biz de devletimizin bütün diğer imkanlarını seferber ederek, Suriyeli mazlum kardeşlerimize arzuladıkları, hayal ettikleri hayatı sunmak için tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.

Mare Yerel Meclis Başkanı Abbas ise 7 yıl aradan sonra bölgenin, Türkiye'nin yardımlarıyla özgürleştirilmesinden dolayı Türkiye devletine ve halkına minnet duyduklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Nesrin Şahin de Suriye'de gerçekten meşakkatli bir sürecin atlatıldığını, bu süreçte Kilis ve bölgede görev yaptığını belirterek, "Buraya gönüllü olarak geldim, ilk teklif edildiğinde memnuniyetle görevi kabul ettim. Kilis'e ilk geldiğimde ürpermiştim hatta 3-5 ay Gaziantep'e gidiş geliş yapmıştım fakat sonrasında halkın gerçekten bizim yardımımıza ihtiyacı olduğunu görmek ve bir nebze onlara yardımcı olmak, beni çok mutlu ve motive etti." şeklinde konuştu.