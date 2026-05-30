Antalya'da 16 yaşındaki Yasemin'den 2 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Yasemin Bolat'tan ailesi 2 gündür haber alamıyor. Aile ve emniyet güçleri Bolat'ı bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce evinden ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamadı. Telefonuna ulaşılamayan ve yakın çevresiyle de herhangi bir temas kurmayan Yasemin Bolat'ın hayatından endişe eden ailesi, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet birimleri, kayıp olan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

