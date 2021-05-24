Suriye'de Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'de Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları protesto edildi

Suriye'de Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları Cerablus'ta protesto edildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları Cerablus'ta protesto edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta halk, Esed rejiminin sözde seçim çalışmalarına tepki gösterdi.

Gösterilerde, "Çocuk katilinin seçimlerini boykot edin", "Esed'in meşruiyeti yoktur", "Rejimin yapacağı seçim yasal değil" yazılı dövizler taşındı.

Cerablus'ta gösterilere katılan aktivist Sena Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cerablus ilçesinde Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği sözde seçim çalışmalarına karşı toplandık. Devrimciler olarak yaptıkları seçimleri kabul etmiyoruz. Bu seçime destek veren hiçbir faaliyeti tanımıyoruz, katillerin faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Suriye'nin Hama ilinden göç eden Hamid Ali de, "Seçime hayır demek için buradayız. Kesinlikle reddediyoruz. Yaklaşık 14 milyon insan ülke dışındayken, o kadar insan yerlerinden olmuşken bu seçimin nasıl bir gerçekliği olabilir ki?" ifadelerini kullandı. ???????

Esed rejimi, ocak ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi süreci görmezden gelerek, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda devlet başkanlığı seçimine gidiyor.

Rejimin Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenleyeceği sözde devlet başkanlığı seçimi kapsamında, bazı ülkelerdeki temsilciliklerinde başlattığı oy verme işlemine, rejimin saldırılarla yerinden ettiği halk karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'de Esed rejiminin sözde seçim çalışmaları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:57:54. #1.16#

title