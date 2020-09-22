Süper Lig puan durumu! 22 Eylül Süper Lig puan tablosu!
Ligin 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından puan durumu tablosu oluştu. Maçların sonuçları neler? Süper Lig puan durumu!
Süper Lig 2020 2021 sezonu 2. hafta maçları sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe kendi evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan tablosu son durum ne?
SÜPER LİG PUAN TABLOSU
Başakşehir 0 PUAN
Rizespor 0 PUAN
Ankaragücü 0 PUAN
Denizlispor 1 PUAN
Yeni Malatya 1 PUAN
Gençlerbirliği 1 PUAN
Trabzonspor 1 PUAN
Gaziantep FK 1 PUAN
Konyaspor 1 PUAN
Kayserispor 3 PUAN
Sivasspor 3 PUAN
BB Erzurumspor 3 PUAN
Kasımpaşa 3 PUAN
Fenerbahçe 3 PUAN
Antalyaspor 4 PUAN
Hatayspor 4 PUAN
Beşiktaş 4 PUAN
Fatih Karagümrük 4 PUAN
Göztepe 4 PUAN
Alanyaspor 6 PUAN
Galatasaray 6 PUAN
MAÇ SONUÇLARI
18.09.202020:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1
GÖZTEPE A.Ş. 19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0
TRABZONSPOR A.Ş. 19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0
HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2
DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2
GALATASARAY A.Ş.21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR18.09.2020 20:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1
GÖZTEPE A.Ş.19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0
TRABZONSPOR A.Ş.19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0
HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2
DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2
GALATASARAY A.Ş. 21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.
Kaynak: Haberler.com