Süper Lig puan durumu! 22 Eylül Süper Lig puan tablosu! Ligin 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından puan durumu tablosu oluştu. Maçların sonuçları neler? Süper Lig puan durumu!

Süper Lig 2020 2021 sezonu 2. hafta maçları sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe kendi evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan tablosu son durum ne?

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Başakşehir 0 PUAN

Rizespor 0 PUAN

Ankaragücü 0 PUAN

Denizlispor 1 PUAN

Yeni Malatya 1 PUAN

Gençlerbirliği 1 PUAN

Trabzonspor 1 PUAN

Gaziantep FK 1 PUAN

Konyaspor 1 PUAN

Kayserispor 3 PUAN

Sivasspor 3 PUAN

BB Erzurumspor 3 PUAN

Kasımpaşa 3 PUAN

Fenerbahçe 3 PUAN

Antalyaspor 4 PUAN

Hatayspor 4 PUAN

Beşiktaş 4 PUAN

Fatih Karagümrük 4 PUAN

Göztepe 4 PUAN

Alanyaspor 6 PUAN

Galatasaray 6 PUAN

MAÇ SONUÇLARI

18.09.202020:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1

GÖZTEPE A.Ş. 19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0

TRABZONSPOR A.Ş. 19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0

HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2

DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2

GALATASARAY A.Ş.21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.

ATAKAŞ HATAYSPOR18.09.2020 20:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1

GÖZTEPE A.Ş.19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0

TRABZONSPOR A.Ş.19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0

HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2

DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2

GALATASARAY A.Ş. 21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.

Kaynak: Haberler.com