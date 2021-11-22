Sungurlu'da ücretsiz çorba ikramı tekrar başladı

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, belediye'nin ücretsiz sıcak çorba ikramı tekrar başladı. İlçede merkez otobüs durağı önünde dağıtılan sıcak çorba, kahvaltı yapamayanların imdadına yetişiyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sabah 07.00'de ücretsiz olarak dağıtılmaya başlayan ve hafta içi her gün farklı lezzetler sunacak olan "Bardakta çorba" hizmeti ile öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız güne daha sağlıklı başlayacak. Öğrenciler ve mesailerine yetişmeye çalışan vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği sıcak çorba ikramı, pratik bir sabah kahvaltısı imkanı sunuyor" dedi.

"İlçe halkı uygulamadan memnun"

Çorba dağıtım hizmetinden oldukça memnun olan vatandaşlar, "Belediyemiz tarafından sıcak sıcak sabahları çorba ikram edilmesi bizleri çok duygulandırdı. Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ediyoruz" dediler.

Halkımızın çorba ikramımıza olan ilgisi bizleri ziyadesi ile memnun ediyor diyen Başkan Şahiner, 'Tüm halkımıza afiyet olsun' ifadelerini kullandı. - ÇORUM