Sümeyye Aydoğan'ın yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın konusu ne, kim oynuyor? Sustalı Ceylan hangi kanalda, ne zaman?
Sümeyye Aydoğan'ın başrolünde yer aldığı yeni dizi Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosuyla gündem oldu. "Sustalı Ceylan dizisi hangi kanalda yayınlanıyor, ne zaman başlıyor?" soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte diziye dair tüm detaylar...
Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın başrolünde yer aldığı "Sustalı Ceylan" adlı yeni dizi, hem dikkat çeken konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Dizi severler, "Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir, hangi oyuncular rol alıyor, ne zaman yayınlanacak ve hangi kanalda izlenebilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği bu yapım hakkında tüm detaylar…
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NE ANLATIYOR?
A Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Sustalı Ceylan dizisi, genç yaşta annesini kaybeden ve zorlu bir mahallede büyüyen Ceylan'ın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ailesinden kalan izlerle hayata tutunmaya çalışan Ceylan, adalet, intikam ve kendi kimliğini bulma süreciyle yüzleşirken, karanlık geçmişler ve sırlarla örülü bir dünyanın tam ortasında yer alıyor.
Güçlü kadın karakteri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, dram ve aksiyon unsurlarını bir arada sunarak izleyicilere duygusal ve tempolu bir anlatı vadediyor. Sümeyye Aydoğan'ın canlandırdığı Ceylan karakteri, izleyicilerin beğenisini kazanırken dizinin ilerleyen bölümleri de şimdiden merak konusu oldu.
SUSTALI CEYLAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Başrolünde Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı dizi, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dram ve aksiyon türündeki yapım, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden dizi tutkunlarının ilgisini çekmiş durumda.
SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU!
Sustalı Ceylan, güçlü hikayesinin yanı sıra geniş ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrollerde genç kuşağın başarılı isimlerinden Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide birçok deneyimli oyuncu da rol alıyor.
İşte Sustalı Ceylan dizisinin tam oyuncu kadrosu:
Sümeyye Aydoğan – Ceylan
Burak Yörük – (Karakter ismi yakında açıklanacak)
Celil Nalçakan
Melike Güner
Evrim Doğan
Seda Türkmen
Hasan Küçükçetin
Melisa Berberoğlu
Hakan Atalay
Hülya Aydın
Taha Bora Elkoca
Dilara Sümbül
Cezmi Baskın
Gül Onat