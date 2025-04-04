Sümeyye Aydoğan'ın yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın konusu ne, kim oynuyor? Sustalı Ceylan hangi kanalda, ne zaman?

Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın başrolünde yer aldığı "Sustalı Ceylan" adlı yeni dizi, hem dikkat çeken konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Dizi severler, "Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir, hangi oyuncular rol alıyor, ne zaman yayınlanacak ve hangi kanalda izlenebilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği bu yapım hakkında tüm detaylar…

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NE ANLATIYOR?

A Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Sustalı Ceylan dizisi, genç yaşta annesini kaybeden ve zorlu bir mahallede büyüyen Ceylan'ın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ailesinden kalan izlerle hayata tutunmaya çalışan Ceylan, adalet, intikam ve kendi kimliğini bulma süreciyle yüzleşirken, karanlık geçmişler ve sırlarla örülü bir dünyanın tam ortasında yer alıyor.

Sustalı Ceylan'ın konusu ne

Güçlü kadın karakteri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, dram ve aksiyon unsurlarını bir arada sunarak izleyicilere duygusal ve tempolu bir anlatı vadediyor. Sümeyye Aydoğan'ın canlandırdığı Ceylan karakteri, izleyicilerin beğenisini kazanırken dizinin ilerleyen bölümleri de şimdiden merak konusu oldu.

Sustalı Ceylan hangi kanalda

SUSTALI CEYLAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başrolünde Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı dizi, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dram ve aksiyon türündeki yapım, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden dizi tutkunlarının ilgisini çekmiş durumda.

Sustalı Ceylan ne zaman

SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU!

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesinin yanı sıra geniş ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrollerde genç kuşağın başarılı isimlerinden Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide birçok deneyimli oyuncu da rol alıyor.

Sustalı Ceylan oyuncu kadrosu

İşte Sustalı Ceylan dizisinin tam oyuncu kadrosu:

Sümeyye Aydoğan – Ceylan

Burak Yörük – (Karakter ismi yakında açıklanacak)

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Taha Bora Elkoca

Dilara Sümbül

Cezmi Baskın

Gül Onat