Sümer Tilmaç kimdir? Sümer Tilmaç'ın mesleği nedir? Sümer Tilmaç'ın filmografisi ve Sümer Tilmaç'ın hayatı..
Türk sinemasına büyük katkıları olan Tilmaç, oyunculuğu ve kendine has üslubuyla genç nesile örnek olmuş bir sanatçımızdır. Bizlere bıraktığı birbirinden değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve hasretle anılacak Sümer Tilmaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik..
SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?
Tilmaç, Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olarak 15 Temmuz 1948 senesinde Malatya'da doğdu.1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olmasının ardındaniki kezevlendi (Nazan Karaca (1968-1989); Hatice Melek Tilmaç (1989-2007) ) iki çocuk babası olan Tilmaç, 12 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı..
SÜMER TİLMAÇ'IN MESLEKİ HAYATI
Arena Tiyatrosu'nda 1964'te oyunculuğa başlayan Tilmaç, 1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tilmaç, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi sanatçıların öğrencisi olarak yetişti.
Tiyatro çalışmalarının yanı sıra, "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Reis Bey", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans"ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı.
"Süper Baba" ve "Karaoğlan" adlı televizyon dizilerinde oynayan Sümer Tilmaç, 2002 yılında 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Son" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
SÜMER TİLMAÇ'IN FİLMOGRAFİSİ
Olur İnşallah - 2015
Yeşil Deniz - 2014 Dizi - Konuk Oyuncu
Çılgın Dersane Üniversitede - 2014 Dizi
Pak Panter - 2010
Çakallarla Dans - 2010
Memlekette Demokrasi Var - 2010
Denizden Gelen - 2010
Kara Bulut - 2010
Kız Kaçıran - 2009
Altın Kızlar - 2009
Süpürr! - 2009
Ramazan Güzeldir - 2009
Kelebek - 2008
Milyonda 1 - 2008
Osmanlı Cumhuriyeti - 2008
Zoraki Koca - 2007
Geçmiş Zaman Olur ki - 2006
İlk Aşkım - 2006
Ispanaktan Nağmeler - 2005
Deli Duran - 2005
Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005
El Bebek Gül Bebek - 2005
Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Avrupa Yakası - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Hababam Sınıfı Askerde - 2004
Gönül Yarası - 2004
Bekarlar - 2003
Sınırlı Aşk - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
Gülüm - 2002
Bayanlar Baylar - 2002
Karaoğlan - 2002
Son - 2001
Aşkına Eşkıya - 2001
Acılar - 2000
Parça Pinçik - 2000
Hemşo - 2000
Kahpe Bizans - 1999
Mahallenin Muhtarları Ahmet -1998
Eltiler 1997
Kurtuluş - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Sevginin Gücü - 1994
Deli Balta - 1993
Süper Baba - 1993
Dalgacılar - 1992
Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur – 1990
Mağrurlar/ Yaralı Kalp - 1990
Yağmur Altında Bir Kedi – 1989
Leke - 1989
Önce İnsan - 1989
Sahibini Arayan Madalya - 1989
Dönemeç - 1988
Kurtdereli Mehmet Pehlivan - 1988
Denizden Gelen Kadın - 1988
Reis Bey - 1988
Sürgün - 1988
Bir Kadın Tuzağı - 1987
Kadersiz Kullar - 1987
Kan Damlaları - 1987
Muhteşem Urfalı - 1987
Oyunun Kuralı - 1987
Sultan - 1987
Tırpan- 1987
Ya Benimsin Ya Toprağın - 1987
Yaralı Can - 1987
Gönülden Gönüle - 1987
Hafız Yusuf Efendi - 1987
Japon İşi - 1987
Kuruluş/Osmancık - 1987
Asi Kabadayı - 1986
Acı Lokma - 1986
Ana Kucağı - 1986
Namus Düşmanı - 1986
İntikamcı - 1986
Acı Dünyalar - 1986
Korkusuz - 1986
Çalıkuşu - 1986
Babalar da Ağlar - 1986
Erkek Milleti - 1986
Gelin Oy - 1986
Kabadayı - 1986
Kader Böyle İstedi - 1986
Sıcak Yatak - 1986
Sarhoş - 1986
Aşık Oldum - 1985
Ölüm Yolu - 1985
Acıların Çocuğu - 1985
Hacca Gidiyorum - 1985
Anadan Ayrı - 1985
Güldür Yüzümü - 1985
Herşeyim Sensin - 1985
Kara Şimşek - 1985
Gurbet - 1984
Öç (film) - 1984
Damga - 1984
Çalsın Sazlar - 1984
Sev Ölesiye - 1984
Karanfilli Naciye - 1984
Gecelerin Adamı - 1984
Aşk Adası - 1983
Beyaz Ölüm - 1983
Aptal Kahraman - 1983
Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983
Kılıbık - 1983
Türkiyem- 1983
Kırmızı Kelebek - 1982
Ağlayan Gülmedi mi? - 1982
Buyurun Cümbüşe - 1982
Gözüm Gibi Sevdim - 1982
Gırgıriye - 1981
Ah Güzel İstanbul - 1981
Kanlı Nigar - 1981
Ben de Özledim - 1981
Bizim Sokak - 1981
Kara Gurbet - 1981
Beş Parasız Adam - 1980
Ben Topraktan Bir Canım - 1980
Eşek Şakası - 1980
Kır Gönlünün Zincirini - 1980
Küskün Çiçek - 1979
Vatandaş Rıza - 1979
Kadersizler - 1979
Gelin Kayası - 1979
Otobüs Neriman - 1979
Süpermen Dönüyor - 1979
Kara Murat Devler Savaşıyor - 1978
Dilek Kutusu/ Dilek Taşı - 1978
Denizin Kanı - 1978
Oooh Oh - 1978
Hedef - 1978
Lanet/ İlenç - 1977
Benim Gibi Sevenler - 1977
Benim Altı Sevgilim - 1977
Eksik Etek - 1976
Taşra Kızı - 1976
Meraklı Köfteci - 1976
Gülşah Küçük Anne - 1976
Gel Barışalım - 1976
Saffet Beni Affet - 1976
Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976
Hoppala - 1975
İki Ruhlu Kadın - 1971
Kadifeden Kesesi - 1971
Dertlerin Sahibi - 1984