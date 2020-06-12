Sümer Tilmaç kimdir? Sümer Tilmaç'ın mesleği nedir? Sümer Tilmaç'ın filmografisi ve Sümer Tilmaç'ın hayatı..
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Sümer Tilmaç kimdir? Sümer Tilmaç'ın mesleği nedir? Sümer Tilmaç'ın filmografisi ve Sümer Tilmaç'ın hayatı..

Türk sinemasına büyük katkıları olan Tilmaç, oyunculuğu ve kendine has üslubuyla genç nesile örnek olmuş bir sanatçımızdır. Bizlere bıraktığı birbirinden değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve hasretle anılacak Sümer Tilmaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

Sümer Tilmaç kimdir? Sümer Tilmaç'ın mesleği nedir? Sümer Tilmaç'ın filmografisi ve Sümer Tilmaç'ın hayatı..
12.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:41

SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?

Tilmaç, Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olarak 15 Temmuz 1948 senesinde Malatya'da doğdu.1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olmasının ardındaniki kezevlendi (Nazan Karaca (1968-1989); Hatice Melek Tilmaç (1989-2007) ) iki çocuk babası olan Tilmaç, 12 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı..

SÜMER TİLMAÇ'IN MESLEKİ HAYATI

Arena Tiyatrosu'nda 1964'te oyunculuğa başlayan Tilmaç, 1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tilmaç, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi sanatçıların öğrencisi olarak yetişti.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra, "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Reis Bey", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans"ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı.

"Süper Baba" ve "Karaoğlan" adlı televizyon dizilerinde oynayan Sümer Tilmaç, 2002 yılında 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Son" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

SÜMER TİLMAÇ'IN FİLMOGRAFİSİ

Olur İnşallah - 2015

Yeşil Deniz - 2014 Dizi - Konuk Oyuncu

Çılgın Dersane Üniversitede - 2014 Dizi

Pak Panter - 2010

Çakallarla Dans - 2010

Memlekette Demokrasi Var - 2010

Denizden Gelen - 2010

Kara Bulut - 2010

Kız Kaçıran - 2009

Altın Kızlar - 2009

Süpürr! - 2009

Ramazan Güzeldir - 2009

Kelebek - 2008

Milyonda 1 - 2008

Osmanlı Cumhuriyeti - 2008

Zoraki Koca - 2007

Geçmiş Zaman Olur ki - 2006

İlk Aşkım - 2006

Ispanaktan Nağmeler - 2005

Deli Duran - 2005

Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005

El Bebek Gül Bebek - 2005

Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Hababam Sınıfı Askerde - 2004

Gönül Yarası - 2004

Bekarlar - 2003

Sınırlı Aşk - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003

Gülüm - 2002

Bayanlar Baylar - 2002

Karaoğlan - 2002

Son - 2001

Aşkına Eşkıya - 2001

Acılar - 2000

Parça Pinçik - 2000

Hemşo - 2000

Kahpe Bizans - 1999

Mahallenin Muhtarları Ahmet -1998

Eltiler 1997

Kurtuluş - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Sevginin Gücü - 1994

Deli Balta - 1993

Süper Baba - 1993

Dalgacılar - 1992

Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur – 1990

Mağrurlar/ Yaralı Kalp - 1990

Yağmur Altında Bir Kedi – 1989

Leke - 1989

Önce İnsan - 1989

Sahibini Arayan Madalya - 1989

Dönemeç - 1988

Kurtdereli Mehmet Pehlivan - 1988

Denizden Gelen Kadın - 1988

Reis Bey - 1988

Sürgün - 1988

Bir Kadın Tuzağı - 1987

Kadersiz Kullar - 1987

Kan Damlaları - 1987

Muhteşem Urfalı - 1987

Oyunun Kuralı - 1987

Sultan - 1987

Tırpan- 1987

Ya Benimsin Ya Toprağın - 1987

Yaralı Can - 1987

Gönülden Gönüle - 1987

Hafız Yusuf Efendi - 1987

Japon İşi - 1987

Kuruluş/Osmancık - 1987

Asi Kabadayı - 1986

Acı Lokma - 1986

Ana Kucağı - 1986

Namus Düşmanı - 1986

İntikamcı - 1986

Acı Dünyalar - 1986

Korkusuz - 1986

Çalıkuşu - 1986

Babalar da Ağlar - 1986

Erkek Milleti - 1986

Gelin Oy - 1986

Kabadayı - 1986

Kader Böyle İstedi - 1986

Sıcak Yatak - 1986

Sarhoş - 1986

Aşık Oldum - 1985

Ölüm Yolu - 1985

Acıların Çocuğu - 1985

Hacca Gidiyorum - 1985

Anadan Ayrı - 1985

Güldür Yüzümü - 1985

Herşeyim Sensin - 1985

Kara Şimşek - 1985

Gurbet - 1984

Öç (film) - 1984

Damga - 1984

Çalsın Sazlar - 1984

Sev Ölesiye - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Gecelerin Adamı - 1984

Aşk Adası - 1983

Beyaz Ölüm - 1983

Aptal Kahraman - 1983

Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983

Kılıbık - 1983

Türkiyem- 1983

Kırmızı Kelebek - 1982

Ağlayan Gülmedi mi? - 1982

Buyurun Cümbüşe - 1982

Gözüm Gibi Sevdim - 1982

Gırgıriye - 1981

Ah Güzel İstanbul - 1981

Kanlı Nigar - 1981

Ben de Özledim - 1981

Bizim Sokak - 1981

Kara Gurbet - 1981

Beş Parasız Adam - 1980

Ben Topraktan Bir Canım - 1980

Eşek Şakası - 1980

Kır Gönlünün Zincirini - 1980

Küskün Çiçek - 1979

Vatandaş Rıza - 1979

Kadersizler - 1979

Gelin Kayası - 1979

Otobüs Neriman - 1979

Süpermen Dönüyor - 1979

Kara Murat Devler Savaşıyor - 1978

Dilek Kutusu/ Dilek Taşı - 1978

Denizin Kanı - 1978

Oooh Oh - 1978

Hedef - 1978

Lanet/ İlenç - 1977

Benim Gibi Sevenler - 1977

Benim Altı Sevgilim - 1977

Eksik Etek - 1976

Taşra Kızı - 1976

Meraklı Köfteci - 1976

Gülşah Küçük Anne - 1976

Gel Barışalım - 1976

Saffet Beni Affet - 1976

Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976

Hoppala - 1975

İki Ruhlu Kadın - 1971

Kadifeden Kesesi - 1971

Dertlerin Sahibi - 1984

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