Sümer Tilmaç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sümer Tilmaç'ın filmleri ve Sümer Tilmaç'ın hayatı..
Türk sinemasına büyük katkıları olan Tilmaç, oyunculuğu ve kendine has üslubuyla genç nesile örnek olmuş bir sanatçımızdır. Bizlere bıraktığı birbirinden değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve hasretle anılacak Sümer Tilmaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik.. Sümer Tilmaç kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Sümer Tilmaç kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 60 tiyatro oyunu ile 210'dan fazla sinema ve dizide rol alan oyuncu Sümer Tilmaç, vefatının 4. yılında yad ediliyor. 'Reis Bey', 'Kuruluş Osmancık', 'Süper Baba' ve 'Osmanlı Cumhuriyeti' adlı yapımlardaki rolleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Sümer Tilmaç, ardında pek çok dizi ve film bıraktı. İşte, Sümer Tilmaç'ın biyografisi...
Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur. 1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. İki çocuk babası olan Tilmaç, 12 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı..
Arena Tiyatrosu'nda 1964'te oyunculuğa başlayan Tilmaç, 1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tilmaç, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi sanatçıların öğrencisi olarak yetişti.
Tiyatro çalışmalarının yanı sıra, "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Reis Bey", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans"ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı.
"Süper Baba" ve "Karaoğlan" adlı televizyon dizilerinde oynayan Sümer Tilmaç, 2002 yılında 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Son" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
- Olur İnşallah - 2015
- Yeşil Deniz - 2014 Dizi - Konuk Oyuncu
- Çılgın Dersane Üniversitede - 2014 Dizi
- Pak Panter - 2010
- Çakallarla Dans - 2010
- Memlekette Demokrasi Var - 2010
- Denizden Gelen - 2010
- Kara Bulut - 2010
- Kız Kaçıran - 2009
- Altın Kızlar - 2009
- Süpürr! - 2009
- Ramazan Güzeldir - 2009
- Kelebek - 2008
- Milyonda 1 - 2008
- Osmanlı Cumhuriyeti - 2008
- Zoraki Koca - 2007
- Geçmiş Zaman Olur ki - 2006
- İlk Aşkım - 2006
- Ispanaktan Nağmeler - 2005
- Deli Duran - 2005
- Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 2005
- El Bebek Gül Bebek - 2005
- Maskeli Beşler İntikam Peşinde - 2005
- Aşkımızda Ölüm Var - 2004
- Avrupa Yakası - 2004
- Cennet Mahallesi - 2004
- Hababam Sınıfı Askerde - 2004
- Gönül Yarası - 2004
- Bekarlar - 2003
- Sınırlı Aşk - 2003
- Esir Şehrin İnsanları - 2003
- Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
- Gülüm - 2002
- Bayanlar Baylar - 2002
- Karaoğlan - 2002
- Son - 2001
- Aşkına Eşkıya - 2001
- Acılar - 2000
- Parça Pinçik - 2000
- Hemşo - 2000
- Kahpe Bizans - 1999
- Mahallenin Muhtarları Ahmet -1998
- Eltiler 1997
- Kurtuluş - 1996
- Çılgın Bediş - 1996
- Sevginin Gücü - 1994
- Deli Balta - 1993
- Süper Baba - 1993
- Dalgacılar - 1992
- Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur – 1990
- Mağrurlar/ Yaralı Kalp - 1990
- Yağmur Altında Bir Kedi – 1989
- Leke - 1989
- Önce İnsan - 1989
- Sahibini Arayan Madalya - 1989
- Dönemeç - 1988
- Kurtdereli Mehmet Pehlivan - 1988
- Denizden Gelen Kadın - 1988
- Reis Bey - 1988
- Sürgün - 1988
- Bir Kadın Tuzağı - 1987
- Kadersiz Kullar - 1987
- Kan Damlaları - 1987
- Muhteşem Urfalı - 1987
- Oyunun Kuralı - 1987
- Sultan - 1987
- Tırpan- 1987
- Ya Benimsin Ya Toprağın - 1987
- Yaralı Can - 1987
- Gönülden Gönüle - 1987
- Hafız Yusuf Efendi - 1987
- Japon İşi - 1987
- Kuruluş/Osmancık - 1987
- Asi Kabadayı - 1986
- Acı Lokma - 1986
- Ana Kucağı - 1986
- Namus Düşmanı - 1986
- İntikamcı - 1986
- Acı Dünyalar - 1986
- Korkusuz - 1986
- Çalıkuşu - 1986
- Babalar da Ağlar - 1986
- Erkek Milleti - 1986
- Gelin Oy - 1986
- Kabadayı - 1986
- Kader Böyle İstedi - 1986
- Sıcak Yatak - 1986
- Sarhoş - 1986
- Aşık Oldum - 1985
- Ölüm Yolu - 1985
- Acıların Çocuğu - 1985
- Hacca Gidiyorum - 1985
- Anadan Ayrı - 1985
- Güldür Yüzümü - 1985
- Herşeyim Sensin - 1985
- Kara Şimşek - 1985
- Gurbet - 1984
- Öç (film) - 1984
- Damga - 1984
- Çalsın Sazlar - 1984
- Sev Ölesiye - 1984
- Karanfilli Naciye - 1984
- Gecelerin Adamı - 1984
- Aşk Adası - 1983
- Beyaz Ölüm - 1983
- Aptal Kahraman - 1983
- Gırgıriyede Cümbüş Var - 1983
- Kılıbık - 1983
- Türkiyem- 1983
- Kırmızı Kelebek - 1982
- Ağlayan Gülmedi mi? - 1982
- Buyurun Cümbüşe - 1982
- Gözüm Gibi Sevdim - 1982
- Gırgıriye - 1981
- Ah Güzel İstanbul - 1981
- Kanlı Nigar - 1981
- Ben de Özledim - 1981
- Bizim Sokak - 1981
- Kara Gurbet - 1981
- Beş Parasız Adam - 1980
- Ben Topraktan Bir Canım - 1980
- Eşek Şakası - 1980
- Kır Gönlünün Zincirini - 1980
- Küskün Çiçek - 1979
- Vatandaş Rıza - 1979
- Kadersizler - 1979
- Gelin Kayası - 1979
- Otobüs Neriman - 1979
- Süpermen Dönüyor - 1979
- Kara Murat Devler Savaşıyor - 1978
- Dilek Kutusu/ Dilek Taşı - 1978
- Denizin Kanı - 1978
- Oooh Oh - 1978
- Hedef - 1978
- Lanet/ İlenç - 1977
- Benim Gibi Sevenler - 1977
- Benim Altı Sevgilim - 1977
- Eksik Etek - 1976
- Taşra Kızı - 1976
- Meraklı Köfteci - 1976
- Gülşah Küçük Anne - 1976
- Gel Barışalım - 1976
- Saffet Beni Affet - 1976
- Aşk Dediğin Laf Değildir - 1976
- Hoppala - 1975
- İki Ruhlu Kadın - 1971
- Kadifeden Kesesi - 1971
- Dertlerin Sahibi - 1984
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