Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor

Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor Turizmin gözdesi Sümbüllü Bahçe Konağı misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor Osmangazi Belediyesi, 108 yıllık Sümbüllü Bahçe Konağı'nda yürüttüğü tadilat çalışmaları ile konağın ihtişamına ihtişam katıyor.

Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor

Turizmin gözdesi Sümbüllü Bahçe Konağı misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 108 yıllık Sümbüllü Bahçe Konağı'nda yürüttüğü tadilat çalışmaları ile konağın ihtişamına ihtişam katıyor. Bakım, tadilat ve boya işlerinin yanı sıra zemin kaplama çalışmasının yapıldığı konak, yeni görünümüyle önümüzdeki ay kapılarını yeniden ziyaretlere açacak.

Osmangazi Belediyesi, Tophane sırtlarında yer alan Sümbüllü Bahçe Konağı'nı bakımdan geçiriyor. 1923'te yaptırılan konağı 2011 yılında tamamlanan restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, 10 yıldır sosyal tesis olarak Bursalılara hizmet veren konağın yıpranan bölümlerini yeniliyor. Mimarisi, şehre hakim mevkii, manzarası ve bahçesindeki sümbülleri ile Bursa'nın anıt yapılarından biri olan tarihi yapıda yürütülen tadilat çalışmaları başladı. Konağın iç ve dış duvarları boyandı. Kapı ve çerçeveler bakımdan geçirildi. İç tefrişatı da yenilenen konakta zemin kaplama çalışması yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde işletmelerin kapalı olmasını fırsat bilerek Sümbüllü Bahçe Konağı'nda geniş çaplı onarım başlattıklarını söyledi. Eşsiz manzarasıyla 10 yıldır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan konağın bazı bölümlerinde yıpranmalar meydana geldiğini ifade eden Başkan Dündar, yürütülen tadilat çalışmalarıyla konağın çok daha güzel ve ihtişamlı bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Dündar, "Sümbüllü Bahçe Konağı, Bursa'nın bir markası. Şehrimizin önemli bir değeri. Hisar bölgesinde, Tophane sırtlarında yer alan bu konak, mimari yapısı ile şehrin birçok noktasından görülüyor. Restorasyon çalışması yapılarak yeniden hayat bulan ve 10 yıldır sosyal tesis olarak hizmette olan bu tarihi yapının bazı bölümlerinde yıpranmalar meydana geldi. Bizler de pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin kapalı olmasını fırsat bilerek tadilat çalışması başlattık. Bahçe bakımını da yaptığımız tesis, çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Önümüzdeki günlerde yeniden kapılarını açacak olan bu tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Tüm Bursalıları Sümbüllü Bahçe Konağı'na bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz