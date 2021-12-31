Suluova'nın kavalcısı Hasan dayı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde fırsat buldukça cebinde taşıdığı kavalını çıkararak ilçenin her yerinde çalan 63 yaşındaki Hasan Çelebi, "Kavalcı dayı" diye anılıyor.

Dünya çocuk klasikleri arasında yer alan Fareli Köyün Kavalcısı masalında kavalını çalarak köyün içinde dolaşan Kavalcı gibi "Hasan dayı" da yeri geliyor evinin balkonundan komşularına, çarşıda, pazarda, çay ocağında arkadaşlarına kaval çalarak onları kavaldan yükselen ezgilerle kırlara kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Çelebi, AA muhabirine, Göynücek ilçesine bağlı Abacı köyünde doğduğunu çobanlık yaparken 20 yıl önce çalışmak için eşi ve 6 çocuğuyla geldiği Suluova ilçesine yerleştiğini söyledi.

Gündelik işlerde çalıştığını anlatan Çelebi, dedesinden ona hatıra kalan kavalı her fırsatta çaldığını söyledi.

Kavalını yanından ayırmadığını belirten Çelebi, "Köyümü özleyince kavalımı elime alıyorum çalmaya başlıyorum, kendimi teselli ediyorum. İşten geliyorum, yemeğimi yiyorum, balkona geçiyorum kavalımı çalmaya başlıyorum. Eşime çalıyorum, balkondan komşularıma çalıyorum, çarşıya çıkıyorum vatandaşlara çalıyorum, böyle günlerim geçiyor. Eski günleri, çobanlık yaptığım zamanları, hayvanlarımı hep özlüyorum. Şehirde yaşamaya alışmam zor oldu, kavalım hep yanımdaydı, onu bırakamam." dedi.

Kaval sesinden kimsenin rahatsız olmadığını dile getiren Çelebi, "Kaval çalmamdan rahatsız olan kimse yok. Eşim istiyor, komşularım memnun oluyor, çaldığım arkadaşların hoşuna gidiyor, bu durum beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Çelebi'nin arkadaşı Vedat Satılmış da Çelebi'nin bütün Suluova halkı tarafından sevildiğini ifade ederek, "Hasan abi kaval çalınca, bizi dağlara, ovalara, köylere götürüyor. Eski günlere gidiyoruz, köydeki yaşantımız aklımıza geliyor. Ağzına, yüreğine sağlık. Biz isteyince her zaman çalar, hepimiz onu çok seviyoruz, bizim motivasyon kaynağımız." ifadesinde bulundu.