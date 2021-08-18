Sultangazili güreşçilerden büyük başarı: Şampiyonluk kupası geldi

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetiştirdiği genç güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetiştirdiği genç güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Genç güreşçiler, Ankara'da gerçekleştirilen serbest stil ve grekoromen güreş müsabakalarından toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönerek Sultangazi'nin gururu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği Büyük Erkekler Serbest Stil 2. Lig ve Büyük Erkekler Grekoromen 2. Lig müsabakaları tamamlandı. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, büyük başarı elde ederek serbest stilde şampiyon oldu.

Gençler Şampiyonluk Hikayesi Yazdı

Spora ve gençlere yönelik çalışmalara büyük bir ağırlık veren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un destekleriyle büyük başarılara imza atan Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcular yetiştiriyor. Yeni eklenen branşlarla birlikte 10 farklı branşta sporcu yetiştiren kulüpte, güreş dalında 110 sporcu bulunuyor. Başkan Dursun'un işaret ettiği "Sultangazi'de milli güreşçiler ve şampiyonlar yetiştireceğiz" hedefi doğrultusunda büyük gayret gösteren kulüp, çalışmalarının meyvelerini topluyor.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında, en yakın rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediyespor'a 34 puan fark atarak, 193 puanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya genç güreşçiler, şampiyon olarak Sultangazi'yi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadı.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş branşında yıldan yıla artan bir başarı sergiliyor. Kulüp, iki yılda Büyük Erkekler Serbest Stil'de 3. ligden 1. lige yükselmeyi başardı. Önümüzdeki seneyi de şampiyonlukla tamamlamak isteyen kulüp, sonraki yıl süper ligde mücadele etmeyi hedefliyor.

Grekoromen stilde ise gençler, çok mücadele etmelerine rağmen az puan farkıyla üçüncülükte kaldılar. Müsabakalarda yalnızca ilk iki kulüp bir üst lige yükselebiliyor. Gençler, önümüzdeki yıl daha fazla çalışarak grekoromen ligde de şampiyon olacaklarını söylediler.

"Bu Başarılar Daha Başlangıç"

Gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gençlik ve Spor Kulübümüzden yetişen gençlerimiz bizlere çok güzel bir mutluluk yaşattılar. Serbest stilde güzel bir şampiyonluk kazandılar. Grekoromen stilde ise az bir farkla üçüncü oldular ama olsun, biz onların ne kadar azimle çalıştığını biliyoruz. Ben tüm gençlerimizi azimlerinden, çabalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Bu başarıların başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Dursun, "Bu başarılar, kulübümüz bünyesinde emek veren herkesin; spor eğitmenlerimizin, kulüp görevlilerimizin ve gençlerimizin büyük özverisi sayesinde geliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, kendilerine imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini gösteriyorlar. Serbest stilde en yakın rakiplerine büyük puan farkı atarak şampiyon oldular. İlçemize birçok madalyayla döndüler. Elbette bunlar daha başlangıç. Bu gençler ileride hem ilçemizi hem de ülkemizi uluslararası müsabakalarda son derece başarılı bir şekilde temsil edecekler. Bizlere daha nice şampiyonlukların, madalyaların mutluluğunu yaşatacaklar. Bizim buna inancımız tam. Bu inançla da gençlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Madalya kazanan sporcular, şöyle sıralandı:

Altın

Nurullah Dağ (Serbest Stil, 57 kg)

Muammer Kılıç (Serbest Stil, 61 kg)

Cihat Dağ (Serbest Stil, 65 kg)

Ömer Yıldırım (Serbest Stil, 79 kg)

Burak Tuncel (Grekoromen, 60 kg)

Muammer Kılıç (Grekoromen, 63 kg)

Zübeyir Ekinci (Grekoromen, 130 kg)

Gümüş

Mehmet Karaca (Serbest Stil, 70 kg)

Onur Alkanoğlu (Serbest Stil, 125 kg)

Ali Öztürk (Grekoromen, 82 kg)

Bronz

Ahmet Öksüz (Serbest Stil, 74 kg)

Ali Öztürk (Serbest Stil, 86 kg)

Tolga Yönel (Serbest, 92 kg)

Selçuk Sayni (Grekoromen, 74 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı