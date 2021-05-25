Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | Güncel

- (Özel) Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı Mahalleli kümesleri boş gördü, şaşkına döndü Sultangazi'de yaşayan vatandaşların kümeslerine giren kişiler, bir gecede onlarca tavuk çalarak kayıplara karıştı.

- (Özel) Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

Mahalleli kümesleri boş gördü, şaşkına döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan vatandaşların kümeslerine giren kişiler, bir gecede onlarca tavuk çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyanıp tavuklarını beslemek istediklerinde kümeslerinin boş olduğunu gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

İddiaya göre Sultangazi'de Habibler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların kümeslerine giren kişiler, bir gecede onlarca tavuk çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyanıp tavuklarını beslemek istediklerinde kümeslerinin boş olduğunu gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Tavuklarıyla geçimlerine katkı sağlayan vatandaşlar o anları üzüntüyle anlattı.

"Benim tavuklarımı geri getirsinler"

Yaşadığı olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Elmas Aslan, "Daha önce 5 tavuğumu çalmışlardı bu gecede 10 tavuğumu çalmışlar hepsi de yumurta yapıyordu benim oğlum 13 senedir Bakırköy'de tedavi görüyor bana yazık günah değil mi? Tavukları bana kızım ve damadım almıştı geçinmemize katkı sağlasın ve çocuklarım ile torunlarım yesin diye. Yalnız bizim değil komşularımızın ve tanımadığımız birçok kişinin tavuklarını da çalmışlar bu hırsızlığı yapanlar anlaşmışlar ekip olarak çalışıyorlar benim tavuklarımı geri getirsinler kesinlikle helal etmiyorum" dedi.

Sabah uyandığında civcivleri sevmek için kümese giden bir çocuk ise, "Çok üzüldüm ve ağladım canlı derslerime zor katıldım annem kümeste tavuklarımızın olmadığını söyledi sabahları civcivleri bir kutu içine koyarak eve getirir. Hele bakın kimler geldi diye gülerdi ve birlikte beslerdik ama bizim 5 civciv, 3 tavuk birde horozumuz vardı hepsini çalmışlar. Birde yaşlı komşumuz var onunda tavuklarını çalmışlar" dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar bölgede daha öncede buna benzer tavuk hırsızlığı olaylarının yaşandığını ancak bu defa toplu halde bir çok kümese girerek tavukların çalındığını ve hırsızların tavukları anlaştıkları bazı çiftliklere sattıklarını iddia ettiler.

Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı
Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı
Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı
Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Lukas Podolski Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:36:37. #1.15#

title