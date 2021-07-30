Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı
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Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı

Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de emlakçı Ahmet Budak, iş yerinde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

SULTANGAZİ'de emlakçı Ahmet Budak, iş yerinde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Budak, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 74 sokakta meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen otomobilden inen kişi, iş yerinde oturan Ahmet Budak(65)'a pompalı tüfekle ateş etti. Budak, ayaklarından yaralanarak yere yığılırken, saldırgan otomobile binip, kaçtı. Yaralı Budak, çevredekilerin yardımıyla otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı
Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı
Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı
Sultangazi'de emlakçıya pompalı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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