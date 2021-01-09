Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

SULTANGAZİ Merkez Habibler Mahallesi'nde 2 ay içerisinde 2 kez çalınan internet kabloları nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar mağdur olmuştu.

SULTANGAZİ Merkez Habibler Mahallesi'nde 2 ay içerisinde 2 kez çalınan internet kabloları nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar mağdur olmuştu. İnternet kablolarının çekilmesine tekrar başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallede güvenlik önlemi alarak devriye ekiplerinin sayısını artırdı.

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde ikinci defa çalınan internet kabloları, mahalleyi internetsiz bıraktı. İlgili firma tarafından yenilenen kablolar her defasında hırsız ya da hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz pazar günü 5 sokakta kabloların çalınması sonucu bölgede internet erişimi kesildi, yüzlerce öğrenci internet erişimi sağlanamadığı için uzaktan eğitimden yararlanamadı. İlgili firma tarafından mahalledeki kablolarının takılması için çalışma başlatıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü de Merkez Habibler Mahallesi'nde güvenlik önlemi alarak devriye ekiplerinin sayısını artırdı.

Firma çalışanı Sefai Başoğlu, "Uzun zamandır buranın kabloları çalınıyor. Biz yeniliyoruz, onlar çalıyor. Biz bir arka sokakta çalışırken, onlar bir üst sokakta kabloları çalıyor. Sağ olsun polis arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kablo yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah mahallemize kısa süre sonra internet erişimi sağlanacak" dedi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı