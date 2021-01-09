Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor
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Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:17
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

SULTANGAZİ Merkez Habibler Mahallesi'nde 2 ay içerisinde 2 kez çalınan internet kabloları nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar mağdur olmuştu.

SULTANGAZİ Merkez Habibler Mahallesi'nde 2 ay içerisinde 2 kez çalınan internet kabloları nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar mağdur olmuştu. İnternet kablolarının çekilmesine tekrar başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallede güvenlik önlemi alarak devriye ekiplerinin sayısını artırdı. 

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde ikinci defa çalınan internet kabloları, mahalleyi internetsiz bıraktı. İlgili firma tarafından yenilenen kablolar her defasında hırsız ya da hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz pazar günü 5 sokakta kabloların çalınması sonucu bölgede internet erişimi kesildi, yüzlerce öğrenci internet erişimi sağlanamadığı için uzaktan eğitimden yararlanamadı.  İlgili firma tarafından mahalledeki kablolarının takılması için çalışma başlatıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü de Merkez Habibler Mahallesi'nde güvenlik önlemi alarak devriye ekiplerinin sayısını artırdı. 

Firma çalışanı Sefai Başoğlu, "Uzun zamandır buranın kabloları çalınıyor. Biz yeniliyoruz, onlar çalıyor. Biz bir arka sokakta çalışırken, onlar bir üst sokakta kabloları çalıyor. Sağ olsun polis arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kablo yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah mahallemize kısa süre sonra internet erişimi sağlanacak" dedi.

- İstanbul
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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