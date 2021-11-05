Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama! Ekipler sevk edildi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla dairenin duvarı yıkıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle dairenin duvarı yıkıldı. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye gönderildi.
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