Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama! Ekipler sevk edildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle dairenin duvarı yıkıldı. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye gönderildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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