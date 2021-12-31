Sultangazi Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, ilçede çeşitli branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yeni milli şampiyonların yetişmesi amacıyla bir yandan spor alanında birçok projeyi hayata geçirirken bir yandan da amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor.

Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni" ile ilçede çeşitli branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerine başta eşofman takımı, yağmurluk, tişört gibi antrenman malzemeleri olmak üzere birçok kalemde yaklaşık 30 bin malzeme desteğinde bulunuldu.

Törende konuşan Dursun, sporun ve sporcunun yanında durmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu konuda imkanlarını da olabildiğince geliştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Dursun, Sultangazili gençlerin bu imkanlardan faydalanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sultangazi'nin çok daha büyük bir spor kompleksine ihtiyacı olduğunu kaydeden Dursun, bütün branşların bir arada olabileceği spor salonunun temelini 2022 yılında atacakları ve yıl sonunda ya da 2023'ün başında bitirmek için çalışacaklarını söyledi.

Dursun, her alanda olduğu gibi sporda da kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Göreve geldiklerinden bu yana neredeyse bütün spor alanlarını yenilediklerini vurgulayan Dursun, şöyle devam etti:

"Özellikle futbol sahalarında, spor alanlarında yenilemeler yaptık. Şehir ormanlarımızı da pırıl pırıl hale getirdik. Çok güzel bir yüzme havuzunu en kısa zamanda açmış olacağız. Yüzde 95'i bitti. İnşallah Sultangazi'nin artık bir e-spor kulübü de olacak. Bütün fiziki imkanlarını bitirdik. Önümüzdeki hafta itibarıyla açılışla ilgili çalışmaları yapacağız. Artık e-spor alanında da güçlü bir Sultangazi olsun istiyoruz. Bir de Esentepe'de 2022 yılının Eylül ayında bitirmeyi planladığımız binamız var. Yine çok güzel bir yüzme havuzu, bir güreş salonunu sizlere emanet etmiş olacağız."

Dursun, spor ve sporcularla ilgili oldukça yoğun çalışmaları olduğunu dile getirerek, bu sene 12 bin civarında genci sporla buluşturduklarını anlattı.

Belediye Başkanı Dursun, konuşmaların ardından, amatör spor kulüplerinin temsilcilerine ve sporcularına malzeme hediye etti. Törende ayrıca Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası Ödül Töreni ile turnuvanın başarılı kulüplerine ödülleri takdim edildi.

Törende, Dursun'a da Türk Milli Futbol Takımı, Sultangazi Belediyesi Basketbol Takımı ile VavaCars Fatih Karagümrük'te oynayan Sultangazili futbolcu Efe Tatlı'nın forması hediye edildi.

Törene, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğit, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, belediye yöneticileri, okul müdürleri, amatör spor kulüpleri temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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