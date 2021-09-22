Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzur Toplantısı' düzenledi - Haberler
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzur Toplantısı" düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Yerel

- Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzur Toplantısı" düzenledi Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Toplantısı" düzenlendi.

- Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü"Huzur Toplantısı" düzenledi

İSTANBUL - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Toplantısı" düzenlendi.

Sultanbeyli'de emniyet-halk ilişkilerini geliştirmek, güvenlik problemlerine odaklanarak çalışmaları yeniden planlamak, halkın sorunlarını doğru anlamak ve yerinde çözüm bulabilmek için "Huzur Toplantısı" düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Sultanbeyli Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Oda başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak tarafından katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, "Huzur toplantısının özeti diyebileceğimiz cümle, "ilçede huzur hayat budur" diyebiliriz. Huzurumuz gerçekten önemli. Huzurumuzun sağlanması için güvenlik personelimiz emniyet güçlerimiz gece gündüz 24 sat çalışıyorlar. Ancak huzuru sağlamak sadece emniyete havale edebileceğimiz bir husus değil. Toplumun bütün kesimlerinin üzerlerine düşen vazifeler var" dedi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı düzenledi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
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Haber: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzur Toplantısı' düzenledi - Haberler
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