Sultanbeyli'de bir yıldaki Kovid-19 denetimlerinde 12 milyon 183 bin lira ceza kesildi

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 52 bin 378 denetimde kurallara uymayan 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 52 bin 378 denetimde kurallara uymayan 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara yeni tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

İlçede koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından 11 Mart tarihinden bu güne kadar yapılan 52 bin 378 denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 289 kişiye 6 milyon 978 bin 920 lira, maske takmayan 1832 kişiye 1 milyon 755 bin 180 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 473 kişiye 773 bin 223 lira, umuma açık alanlarda kurallara aykırı hareket eden 595 kişiye 1 milyon 777 bin 996 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 329 kişiye 334 bin 908 lira olmak üzere toplam 5 bin 759 kişi ve 105 işletmeye 12 milyon 183 bin 245 lira para cezası uygulandı."

226 bin 589 filyasyon denetimi gerçekleştirdi

Açıklamada, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin, test sonucu pozitif olan veya teması bulunan vatandaşların evde izolasyonlarının sağlanması amacıyla düzenli olarak kontrol ettiği belirtilerek, Sultanbeyli'de 22 Ağustos 2020'den bugüne kadar gerçekleştirilen 226 bin 589 izolasyon denetiminde kurallara uymayan 118 kişiye 373 bin 505 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturdukları İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.

Sürecin başından bu zamana kadar kamu kurumlarının tam bir iş birliği içerisinde halka hizmet verdiğini dile getiren Kubilay, "Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricamız tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır. Tedbirlere hep beraber uyduğumuzda inşallah mavi kategoriye ulaşıp koronavirüs salgınını yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy