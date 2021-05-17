Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi
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Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 2016 yılında alınan külliyenin şifahane bölümü ilgi görüyor. Bu bölümde geçmişteki tedavi yöntemleri üç boyutlu filmlerle anlatılıyor. Ziyaretçilere su sesi ve müzik dinletisi sunularak geçmişteki uygulamalar yansıtılıyor.

"Peyzaj çalışmaları tamamlandı, restorasyon ve drenaj işlerine başlandı"

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken müzede yeni tip koronavirüs salgını döneminden de faydalanarak düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Pehlivancık, içinde barındırdığı değerlerle uluslararası çapta bir üne sahip müzenin, 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Müze Ödülü", 2007 yılında da "Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü"ne layık görüldüğünü anımsattı.

Külliyenin UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Pehlivancık, "Bu süreçte peyzaj çalışmalarını tamamladık. Restorasyon, drenaj ve yapım işlerine başladık. 533 yıllık bir bina. Düzenli olarak birtakım ihtiyaçları oluyor. Bunları da bu sene içerisinde hallettik." dedi.

Külliyenin, Trakya Üniversitesi bünyesine geçtikten sonra ihya edildiğine ve kurulan Sağlık Müzesi'nin Osmanlı tıbbına ışık tuttuğuna dikkati çeken Pehlivancık, şunları kaydetti:

"Külliye bünyesinde bulunan ve şu an ziyarete kapalı olan alanları en nitelikli şekilde değerlendirip, projelendirilip onları da ziyarete açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları sağlıklı ve nitelikli şekilde yerine getirdikten sonra gerekli başvuruları yapıp bu süreci başarılı şekilde noktalandırmak istiyoruz. Hedefimiz UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmek. Bunu yaparken de sadece mimari ve peyzajla değil, kültürel etkinliklerle bezeyip o şekilde başvurmak istiyoruz."

Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi
Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi
Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi
Sultan II. Bayezid Külliyesi için hedef UNESCO'nun kalıcı listesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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