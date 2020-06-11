Süleymanpaşa'nın turizm potansiyelini arttıracak projeler
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Süleymanpaşa'nın turizm potansiyelini arttıracak projeler

Şehrin var olan meydanlarını düzenleyen ve yeni meydanlar kazandırarak albenisini arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, Paşa Park ve Ata Tepe gibi iki dev proje ile turistik değerine tavan yaptıracak çalışmalara hız verdi.

Süleymanpaşa'nın turizm potansiyelini arttıracak projeler
11.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:03

Şehrin var olan meydanlarını düzenleyen ve yeni meydanlar kazandırarak albenisini arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, Paşa Park ve Ata Tepe gibi iki dev proje ile turistik değerine tavan yaptıracak çalışmalara hız verdi. Projelerin inşa edileceği bölgede SİT alanı kazıları başladı.

Ata Tepe projesi tamamlandığında şehre hakim bir noktada yükselecek olan devasa boyutlardaki Atatürk Anıtı ve Türk Bayrağı ile ziyaretçileri karşılayarak şehri hafızalara kazımayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, bünyesinde büyük bir tema park, seyir terasları ve dinlenme alanlarını da barındıran Paşa Park projesi ile de Süleymanpaşa'yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Her iki projenin de Süleymanpaşa'nın tanıtımına büyük katkı yapması bekleniyor.

Başkan Yüksel çalışmaları yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Atatürk Mahallesinde yapımı planlanan bu iki büyük projenin yükseleceği bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

SİT alanı kazılarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, kazıların tamamlanmasının ardından projelerin inşasına vakit kaybetmeden başlanacağını ifade etti.

Süleymanpaşa'ya turistik anlamda büyük değer katması beklenen proje ile ilgili açıklamada bulunan Yüksel, "Yeni adıyla Atatürk Mahallemizde yapımını planladığımız, Süleymanpaşa'mıza anlam ve değer katacak Ata Tepe ve Paşa Park projemizin hayat bulacağı bölgede, devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. SİT alanı kazılarına başladığımız projeye, kazıların tamamlanmasıyla birlikte inşallah start vermiş olacağız. Şehrimize kazandıracağımız Paşa Park alanlarında, vatandaşlarımızı ve Süleymanpaşa'mıza gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Gönderde dalgalanacak Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı da bölgeye ayrı bir güzellik katacak. Şehrimizin denizle bütünleştiği en güzel manzarasının izlenebildiği bu alanda, spordan dinlenme alanlarına, seyir teraslarına kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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