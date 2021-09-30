Süleymanpaşa Belediyesinden 300 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği - Haberler
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Süleymanpaşa Belediyesinden 300 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Süleymanpaşa Belediyesinden 300 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişiliklerinden belediyeye devredilen tarım alanlarında kendi imkanları ile ürettiği yem bitkisi tohumlarını, hayvancılıkla geçimini sağlayan ve gerekli kriterleri karşılayan vatandaşlara dağıtıyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişiliklerinden belediyeye devredilen tarım alanlarında kendi imkanları ile ürettiği yem bitkisi tohumlarını, hayvancılıkla geçimini sağlayan ve gerekli kriterleri karşılayan vatandaşlara dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl pilot uygulama olarak başlayan yem bitkisi tohumu dağıtımı, bu yıl kapsamı genişletilerek sürdürülüyor.

Uygulama kapsamında 25'ten az büyükbaş hayvan sahibi olup en az 15 dönüm tarım arazisine sahip olduğu tespit edilen 300 çiftçiye 300'er kilogram arpa ve yulaf tohumu hibe edilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından ekimi ve hasadı yapılan 90 ton arpa ve yulafın dağıtımı Karacakılavuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Oktay Öcal, Eski AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Ahmet Kambur, mahalle muhtarları, çiftçiler katıldı.

Öcal törende yaptığı konuşmada, küçük aile işletmelerinin Tekirdağ'daki toplam hayvancılığın yüzde 80'ini oluşturduğunu ifade ederek, bu kesime destek verdiği için Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Yüksel de önceki yıllarda icara verilen belediye tarlalarından elde edilen gelirleri, tarlaları belediye olarak işleme tercihi ile iki kattan fazla arttırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tarlalarında yerli ve milli olarak ürettiğimiz 90 ton arpa ve yulaf tohumunun çiftçilerimize hibe desteği olarak dağıtımına başladık. Dağıtılan tohumların toplam piyasa değeri yaklaşık 450 bin liradır. Süleymanpaşa Belediyemize ait Tarım A.Ş. tarafından işlenen tarlalarımızda yetişen tohumları, hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerimize Karacakılavuz ve Banarlı'dan başlayarak teslim ediyoruz. Kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projede bu yıl hayvancılıkla uğraşan 300 çiftçimize 300 kilogramlık yani yaklaşık bin 500 lira değerinde tohum desteği sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından yem bitkisi tohumlarının dağıtımına başlandı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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