Son dakika haberleri! SÜLEYMANİYE - Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Son dakika haberler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetinde güvenlik güçleri, maaşlarının gecikmesini protesto eden göstericilere müdahale etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetinde güvenlik güçleri, maaşlarının gecikmesini protesto eden göstericilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre maaşlarının gecikmesini protesto eden yüzlerce kişi Süleymaniye'deki Es-Saray Meydanı'nda bir araya geldi.

Çevik kuvvet güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından göstericiler, meydanı çevreleyen sokak ve caddelere dağıldı.

Süleymaniye Polis Teşkilatından Subay Şivan Tahsin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevik kuvvetin, güvenlik güçlerinin desteğiyle meydanın eylem alanına dönüşmesini ve kentteki yaşam akışını aksatmasını engellemek için göstericileri dağıttığını belirtti.

Tahsin, güvenlik güçlerinin eylemcilerin bir daha toplanmasını engellemek için Saray Meydanı'nda ve şehir merkezi bölgesinde yoğun şekilde konuşlandığını kaydetti.

IKBY hükümetinin, bugünden itibaren geciken maaşların ödeneceğine ilişkin dün açıklama yapmasına rağmen gösteriler devam ediyor.

IKBY hükümetinin, petrol varlığının yönetimi, gelirlerinin dağıtımı ve sınır geçişlerinin gelirleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Bağdat merkezi hükümetinin nisan ayında ödemeleri durdurmasından bu yana memurlara maaşlarının ödenmesinde zorlandığı ifade ediliyor.

Maaşlardaki kesintinin, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesiyle eş zamanlı gerçekleşmesi bölgedeki mali krizi şiddetlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Jalal