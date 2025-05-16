Süleymancıların lideri kim?

Süleymancıların lideri kim?
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Süleymancıların lideri kim? sorusu, Türkiye'deki dini cemaat yapılarının iç işleyişine ilgi duyanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Süleymancıların lideri kim?

Süleymancıların lideri kim sorusu, cemaatin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1959'daki vefatının ardından daha da önem kazanmıştır. Özellikle eğitim faaliyetleri ve Kur'an kurslarıyla bilinen Süleymancılar, hiyerarşik ve kapalı yapıları nedeniyle zaman zaman kamuoyunun merak odağı haline geliyor. Peki, Süleymancıların lideri kim?

SÜLEYMANCILARIN LİDERİ KİM?

Cemaatin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan, hayatı boyunca hem dini eğitim hem de toplumsal rehberlik açısından büyük etkiler yaratmıştır. Onun vefatından sonra, dini liderliği devralan en bilinen isimlerden biri Arif Ahmet Denizolgun olmuştur.

SÜLEYMANCILARIN İÇ YAPISI NASIL?

Cemaat, yönetimini "abiler" adı verilen yetkililerle sürdürmekte; liderlik ise daha çok kolektif bir yönetim anlayışıyla yürütülmektedir. Bölgesel ve merkezi düzeyde söz sahibi olan bu isimler, cemaat içinde alınan kararları koordine etmektedir.

Süleymancıların lideri kim?

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KİMDİR?

Osmanlı Devleti egemenliği döneminde Silistre'nin (bugün Bulgaristan sınırları içinde) Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Hocazade Osman Efendi, Annesi Hatice Hanım, kardeşleri Fehime, İbrahim ve Halil'dir. İlk ve orta öğrenimini Silistre'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte 1907'de medrese eğitimi için İstanbul'a geldi. Sevenleri tarafından Nakşibendiye Silsile-i saadat büyüklerinden sayılıp otuz üçüncü ve son halkası olarak kabul edilir. İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak selatin camileri adıyla bilinen Yeni Camii ve Şehzade Camii'nde görev yaptı. Ölümünden önce Sultan Ahmet Camii'nde görevliydi.

Süleyman Hilmi Tunahan, İstanbul'da, 1924 ile 1959 yılları arasında insanlara Kur'an öğretmek için kendine özgü bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu yolla çok sayıda öğrenci okuttu. Tunahan'ın medreseleri mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütüldü. Süleyman Hilmi Tunahan'ın, 1959 yılında devletin bir memuru olarak ölümünden sonra da uzun bir dönem bu eğitim faaliyetleri gizli olarak devam etmiştir.

Süleymancıların lideri kim?Süleyman Hilmi Tunahan

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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