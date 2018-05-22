Süleyman Demirel'in Doktoru Aylin Cesur İYİ Parti'nin Aday Listesinde

Seçimler yaklaşırken dün partilerin Milletvekili aday listeleri de belli oldu. Süleyman Demirel'in 20 yıl boyunca yanından ayrılmayan doktoru Aylin Cesur da İYİ Parti'den adaylığını koydu.

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ YSK'YA TESLİM EDİLDİ

Erken seçim kararının ardından partiler de seçim telaşına girdi. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na partilerin Milletvekili aday listeleri de teslim edildi. Listeler basına yansırken ilginç isimlerin partilerin listelerine girdiği görüldü.

DEMİREL'İN DOKTORU AYLİN CESUR İYİ PARTİ'NİN ADAY LİSTESİNDE

Bu isimlerden biri de 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur oldu. 20 yıl boyunca Demirel'in yanından ayrılmayan Aylin Cesur İYİ Parti'den aday olan isimler arasında. Cesur Isparta'dan 1 sırada aday gösterildi.