Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai

Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı, söndürme helikopterleri ile ihtiyaç halinde uçaklara yakıt ve su ikmali sağlıyor.

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı, söndürme helikopterleri ile ihtiyaç halinde uçaklara yakıt ve su ikmali sağlıyor. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde pazartesi günü başlayan orman yangınları için helikopterler havalimanına toplam yaklaşık 150 kez iniş ve kalkış yaptı.

Türkiye, orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karadan olduğu gibi havadan da destek sağlanıyor. Söndürme helikopterleri ve uçakları için ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİ) bağlı havalimanlarına büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kullanılan orman yangını söndürme uçaklarına su ikmali Antalya, Dalaman ve İzmir havalimanlarında olduğu gibi ihtiyaç halinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda da ARFF birimlerince yapılıyor. Ayrıca söndürme amaçlı kullanılan hava araçlarına yakıt ikmali yapılırken her hava aracı için emniyet tedbirleri ARFF birimleri tarafından dikkatlice alınıyor.

Yaklaşık 150 iniş ve kalkış yapıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangınla mücadele sürerken, bu bölgeye müdahale eden helikopterler Süleyman Demirel Havalimanı'ndan havalanıyor. Bir helikopter kalkış yaptıktan sonra 9 kez su alıp yangın bölgesine müdahalede bulunuyor. Yakıt ikmali yapmadan 2 saat havada kalabilen helikopterlerin trafiği, yangınlar nedeniyle daha yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı'nın hava trafik birimi tarafından özenle takip ediliyor. 2 Ağustos'tan bu yana helikopterler havalimanına yaklaşık toplam 150 kez iniş ve kalkış yaptı.

Ukrayna'dan gelen gece görüşlü helikopterler SD Havalimanı'nda

Öte yandan Ukrayna'dan gelen 5 gece görüş sistemine sahip helikopter Süleyman Demirel Havalimanı'na konuşlandı. Gün içerisinde bölgedeki yangınlara müdahale için havalanan helikopterler gecede yoğun mesai harcıyor. - ISPARTA

Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda."
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu...
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şevval Şahin Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:32:08. #1.16#

title