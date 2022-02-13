Sular altında kalan "çukur yaylada" drone ile hasar tespiti

MUĞLA (AA) - Muğla'da aşırı yağışlarla su altında kalan Karabağlar Yaylası'ndaki tarım arazileri ve narenciye bahçeleri, drone ile görüntülenerek hasar tespiti yapılıyor.

"Anadolu'nun tek çukur yaylası" olan Karabağlar Yaylası, koruma altındaki yapılarının yanı sıra serin havası, çınar ağaçlarıyla kaplı yolları, kaynak suları, yöresel yemekleri ve "konar göçer" yaşam tarzının da sürdürülüyor olmasıyla öne çıkıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde yüksek rakımlarda bulunan yaylaların aksine Karabağlar Yaylası, kent merkezinden 30-40 metre aşağıda yer alıyor.

Yaz aylarında serin havası ile cazibe merkezi haline gelen yayla, kış aylarında aşırı yağışlarla sular altında kalıyor.

Karabağlar Yaylası'nda su altında kalan tarım arazileri ve bahçelerde, araçla ulaşımın olmadığı alanlardaki hasar tespit çalışmaları, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince havadan drone ile yapılıyor.

Menteşe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray ve beraberindekiler, Karabağlar Yaylası'nı drone ile inceleyerek sular altında kalan tarım arazilerini ve bahçeleri tespit etti. Ekipler suların çekilmesiyle üreticilerle de görüşerek çalışma yürütecek.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Milas ilçelerinde de drone ile hasar tespiti yapılırken Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek ön incelemede bulundu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile bölgede inceleme yaptıklarını ve üreticilerle görüştüklerini söyledi.

Ocak ayından itibaren aralıklarla bölgenin önemli ölçüde yağış aldığını vurgulayan Saylak, "Ekiplerimiz üreticilerle birebir görüşerek alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Hem karadan hem havadan hasar tespit çalışması yürütüyoruz. Özellikle ulaşımda güçlük yaşanan bölgelerde ekiplerimiz havadan çekim yapıyor." dedi.

Saylak, tarla ve bahçeleri hasar gören üreticilerin, çiftçi takip formunu doldurduğunu, kendilerinin de yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Dalaman ve Bodrum'da hasar daha az

Yağışlarla bazı tarımsal alanlarda ve seralarda da hasar meydana geldiğini anlatan Saylak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son yıllarda küresel iklimdeki değişikliğin de etkisiyle kuraklık, aşırı yağış, sel, hortum, don, dolu gibi doğal afetler daha fazla yaşanmakta, bundan üreticilerimiz olumsuz etkilenmektedir. İlimizde meydana gelen sel, su baskınlarından ilçelerimiz de etkilendi. 7 ilçemizde sel ve su baskınları zarara yol açtı. Karabağlar Yaylası'nda drone ile havadan çekim gerçekleştirilerek sel ve su baskınlarının boyutu tespit edilmeye çalışıldı. Dalaman ve Bodrum ilçelerindeki hasar diğer ilçelerimize göre daha az. Seydikemer ilçesinde hububat ve seralarda, Dalaman ilçesinde hayvan telefi, Menteşe ilçesinde hububat ve depo ürünlerinde, Köyceğiz'de sera ve portakal bahçelerinde, Bodrum ilçesinde zeytin fidanları, depolanmış ürün, tarımsal alet ve ekipmanda, Yatağan ilçesinde hububat, Ortaca ilçesinde narenciye alanlarda hasar meydana gelmiş olup, kesin hasar tespit çalışması ve oluşan rakamlar saha incelemesinin bitmesi ile şekillenecektir."

Saylak, yağışlar nedeniyle zarar gören üreticilerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, ekiplerinin sürekli sahada olduğunu dile getirdi.