Şükrü Çelikalay Alt Geçidi düzenlenen tören ile trafiğe açıldı

Afyonkarahisar'ın trafik yoğunluğunu azaltacak, 20 milyonluk yatırım Şükrü Çelikalay Alt Geçidi düzenlenen törenle trafiğe açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in projelerinden biri olan alt geçit yatırımı, ihale süresinden önce hizmete açıldı.

Mutlu bir müjde ile haftaya başladıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ı daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde ileriye götürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bu açılışın bir öneminin de tamamlanma süresi olduğunu kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Böyle bir yapının 5,5 ay gibi kısa sürede ortaya çıkması inanılmaz bir durum. Olmaz denileni yapan Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Her zaman buradaydı inşaatı inceledi, kontrollerde bulundu. Gece gündüz titiz bir takip ile bu muhteşem eseri hizmete aldı. Problemsiz ve sıkıntısız bir şekilde söz verdiği zamanda bu yatırımı şehre kazandırdığı için başkana sonsuz teşekkür ediyorum."

Zeybek de 37 projenin seçim vaadi olarak verildiğini hatırlatarak, 50'ye yakın projeden 33'ünün ihalesinin yapıldığını 16 projenin tamamlandığını 17 projenin ise devam ettiğini söyledi.

Projelerin toplu açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yapılacağını vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz ciddi bir trafik yoğunluğu olan bu bölgeydi. Ekiplerle birlikte mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışarak projesini düzenlediğimiz geçidimizin alt yapısını, içme suyu, kanalizasyon deplase hattını tamamladık. Bu yılın Mayıs ayında inşaatına başladığımız geçidin yapım süresi 195 gündü. Biz arı gibi çalışarak bu süreyi kısalttık ve 165 günde tamamladık. Belediye meclis üyelerimizle bir araya gelerek incelemelerimizi yaptık ve açılışa hazır hale getirdik. Dikey bahçe sistemi ile geçidimizi yeşillendirip, süsleyeceğiz. Bu peyzaj çalışmasını da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Afyonkarahisar'ın kurtuluşuna ön ayak olmuş, şehrin yetiştirdiği alim, mecliste ilk milletvekili olan İsmail Şükrü Çelikalay isminin verilmesini uygun gördük. 20 milyonluk bu yatırım şehrimize ve sürücülerimize hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela göstermesin."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak alt geçitte inceleme yaptı.

Başkan Zeybek direksiyon başına geçerek protokol üyeleri ile birlikte alt geçidi trafiğe açtı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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