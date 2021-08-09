Süha Yaman Koç kimdir? Aygün Aydın'ın yeni sevgili Süha Yaman Koç kaç yaşında, nereli? Süha Yaman Koç biyografisi!

Hakan Sabancı ile yaşadığı polemik yüzünden magazin gündemine oturan Aygün Aydın'ın yeni sevgilisi olan Süha Yaman Koç kimdir? Araştırılmaktadır. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Aygün Aydın'ın sevgilisi Süha Yaman Koç kimdir? Aygün Aydın'ın yeni sevgili Süha Yaman Koç kaç yaşında, nereli? Süha Yaman Koç mesleği nedir? Süha Yaman Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Hakan Sabancı ile yaşadığı polemik yüzünden magazin gündemine oturan Aygün Aydın'ın yeni sevgilisi olan Süha Yaman Koç kimdir? Araştırılmaktadır. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Aygün Aydın'ın sevgilisi Süha Yaman Koç kimdir? Aygün Aydın'ın yeni sevgili Süha Yaman Koç kaç yaşında, nereli? Süha Yaman Koç mesleği nedir? Süha Yaman Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SÜHA YAMAN KOÇ KİMDİR?

Süha Yaman Koç hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Koyu bir Fenerbahçeli olduğu Instagram hesabından anlaşılmaktadır.

Toronto ve İstanbul'da ikamet etmektedir.

Süha Yaman Koç Instagram adresi ise @suhayamankoc olarak geçmektedir.

AYGÜN AYDIN INSTAGRAM FOTOĞRAFI!

Aygün Aydın, Süha Yaman Koç'la öpüşürken çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.