Sufi yolu inanç turizminin gözdesi oldu

04.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:01

Türkiye'nin tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış süfi, şair, alim ve ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolu yabancı gezginlerin güzergahı olmaya devam ediyor.



Biri Müslüman diğeri Katolik iki Fransız vatandaşı 800 kilometrelik Sufi Yolu'nu kullanarak Mekke ve Kudüs'e doğru yola çıktı.



2014 yılında Sedat Çakır ve İris Bejuizen tarafından çıkartılan 801 kilometrelik Sufi Yolunu yürümek için bugüne kadar 30 kişinin bölgeye geldiğini belirten Yalova Eko Turizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yiğit, "Sufi Yolu'nu yürümek için gelen doğaseverler derneğimize uğradıktan sonra İDO' dan yürüyüşe başlıyor. Samuel Courtin Güneyköy köyünden yürüyüşe başlayacak. Hamzalı ve Orhangazi üzerinden Yeniköy' e gidecek. Diğer Fransız vatandaşı Tanguy de La Ferté ise bugün Bilecik' ten Söğüt İlçesine kadar yürüyüş yapacak. Önümüzdeki ay Yalova' dan başlayıp Konya' ya kadar yürüyüş yapmak için yurt dışından katılımcılar da gelecek" dedi.



Sufi Yolunu yürümek için gelen yürüyüşçülerin Konya'ya kadar olan bölümde sıkıntı yaşamaması için ilgili köy muhtarlarıyla görüştüklerini ve onların da misafirlerin ağırlanması konusunda çok yardımcı olduğunu belirten Yiğit, "Özellikle bu güzergahı kullanacak misafirlerimize konaklama imkanı sağlanması, daha çok yürüyüşçünün ülkemize gelmesine ve güzergah üzerindeki köylerimizin de zamanla eko-turizme kazandırılmasına vesile olabilir "diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA