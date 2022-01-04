Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.