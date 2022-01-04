Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı - Haberler
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Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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