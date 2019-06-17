Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından beri ilk kez görüntülendi.

Beşir, başkent Hartum'daki bir hapishaneden güvenlik güçleri eşliğinde araçla kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları dinlemek üzere savcılığa götürüldü.

75 yaşındaki eski devlet başkanının geleneksel beyaz dişdaşe giydiği ve sarık taktığı gözlendi.

Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından bir darbeyle son bulmuştu.

Reuters, eski devlet başkanının canlı bir şekilde, gülümseyerek ve güvenlik güçleriyle sohbet ederek savcının ofisine girdiğini, ancak dakikalar sonra kaşları çatık bir şekilde ofisten çıktığını yazdı.

Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan Beşir'in hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir bu suçlamaları reddediyor.

Geçici Askeri Konsey: Müdahalenin arkasındakiler cezalandırılacak

Öte yandan yönetimdeki Geçici Askeri Konsey'in iki numaralı ismi Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, ay başında protestoculara yönelik sert müdahalenin arkasındakilerin cezalandırılacağını duyurdu.

3 Haziran'da Başkent Hartum'da ordu karargahının dışındaki barışçıl oturma eylemine Sudan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu, protestoculara göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Göstericiler sivil yönetime geçilmesi talebinde bulunuyorlardı.

Fransız haber ajansı AFP, Dagalo'nun televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Bunu yapanları darağacına götürmek için çok çalışıyoruz" dediğini bildirdi. Dagalo, "Kabahati olan herkesten hesap sorulacak" ifadelerini de kullandı.

Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, Acil Destek Güçleri adı verilen milis güçlerin komutanı.

Bu milislerin, 2003'te Batı Sudan'daki Darfur krizi sırasında kötü ün salan ve Cancavid adıyla bilinen milislerin devamı olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda bu milisler, ay başındaki müdahalenin arkasında olmakla suçlanıyorlar.

Şiddet olaylarının ardından, Geçici Askeri Konsey ile göstericilerin temsilcileri arasındaki müzakereler son bulmuştu.

Afrika Birliği de şiddet olaylarının ardından Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.