Sudan Dalila Uluslararası Eğitim Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmed'den Rektör Karakaş'a Ziyaret
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Sudan Dalila Uluslararası Eğitim Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmed'den Rektör Karakaş'a Ziyaret

Sudan Dalila Uluslararası Eğitim Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmed'den Rektör Karakaş'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Sudan Dalila Uluslararası Eğitim Merkezi Genel Müdürü ve Fen ve Teknoloji Yüksekokulu Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Süleyman Muhammed Ahmed, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Sudan Dalila Uluslararası Eğitim Merkezi Genel Müdürü ve Fen ve Teknoloji Yüksekokulu Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Süleyman Muhammed Ahmed, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan nezaket ziyaretinde AKÜ misafir öğrencilerine ilişkin bilgiler veren Rektör Karakaş, AKÜ'nün Sudan'dan 8 olmak üzere Afrika kıtasından gelen toplam 138 misafir öğrencisinin olduğunu belirtti. AKÜ'nün misafir öğrencilerinin sayısının artırmak istediklerini dile getiren Karakaş, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Ziyarette Sudan ve Afyonkarahisar arasında birden fazla alanda iş birliklerinin sağlanması amacıyla ortaklaşa yürütülecek projelere ilişkin istişarede bulunuldu. Bu kapsamda ilk etapta işletme doktorasını yeni tamamlamış Sudan'lı 30 kişiye AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, İngilizce eğitim diliyle AKÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilecek eğitimle sertifikalı olarak yöneticilik eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. Sürdürülecek iş birlikleri çerçevesinde AKÜ'ye lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin gelmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Cırık, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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