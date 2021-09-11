Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde, yeni yıla 11 Eylül'de giriliyor. Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar başkent Hartum'daki Etiyopya Büyükelçiliği'nde toplanarak yeni yılı kutladı. Geleneksel kıyafetleri ile kutlamaya gelen Etiyopyalılar dans ederek ve şarkılar söyleyerek kutlama yaptı.