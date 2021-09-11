Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı - Haberler
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Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde, yeni yıla 11 Eylül'de giriliyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde, yeni yıla 11 Eylül'de giriliyor. Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar başkent Hartum'daki Etiyopya Büyükelçiliği'nde toplanarak yeni yılı kutladı. Geleneksel kıyafetleri ile kutlamaya gelen Etiyopyalılar dans ederek ve şarkılar söyleyerek kutlama yaptı.

Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı

Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı

Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı

Sudan'da yaşayan Etiyopyalılar yeni yılı kutladı
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri
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