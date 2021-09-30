Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi - Haberler
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Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

Sudan'ın birçok kentinde binlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sudan'ın birçok kentinde binlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sudan Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla Hartum Tren İstasyonu çevresinde toplanan eylemciler, "Demokratik geçişi destekliyoruz. Sivil hükümet istiyoruz. Özgürlük, barış, adalet. Sudan halkı, yeni Sudan'ı inşa etmek istiyor. Halktan başka iktidar yok." şeklinde sloganlar attı.

Medeni ve Atbera kentlerinden öğleden sonra trenle gelen yüzlerce kişi de Hartum'daki protestoculara katıldı. Protestocular bazı sokak ve caddelerde araç lastiği yaktı.

Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşmak isteyen kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde ve Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi merkezi önünde göstericilerin eylemleri devam ediyor.

Başkentin yanı sıra Niyala, El Faşir, Medeni, Atbera, Damir, Kesele ve Port Sudan gibi kentlerde de demokratik geçisin ve Aralık 2018'deki halk devrimin tamamlanması ve sivil bir yönetim için gösteriler düzenlendi.

Sudan, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş döneminden geçiyor.

Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Geçici Egemenlik Konseyi'nin başında 2019'dan bu yana askeri isimler bulunuyor.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara indi

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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