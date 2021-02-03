"Suçlular" kısa filmine Sundance Film Festivali'nden ödül

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem S¸enocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı "Suçlular", dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 28 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen 2021 Sundance Film Festivali'nin Uluslararası Kısa...

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem S¸enocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı "Suçlular", dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 28 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen 2021 Sundance Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan "Suçlular" Sundance Jüri Ödüllerinden Jüri Özel Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Amerikalı oyuncu Raúl Castillo, Rotterdam Film Festivali'nin programcılarından Inge de Leeuw ve video art sanatçısı Tacita Dean'ın yer aldığı kısa film jürisi ödül gerekçesinde "Yasakların hüküm sürdüğü bir çevrede, bir yaşamdan etkileyici bir kesiti son derece güçlü bir şekilde, klişelere başvurmadan ve gerilimli bir atmosferi yaratıcı bir şekilde beklenmedik bir twistle kurarak gözlerimizin önüne getirdiği için" ifadelerine yer verdi.

Fransa Ulusal Sinema Merkezi CNC'nin yapım desteği ve Arte televizyonu ortaklığıyla yapılan, Serhat Karaaslan'ın yönettiği "Suçlular", baş başa kalmaya çalışan üniversite öğrencisi bir çiftin bir gece boyunca başlarından geçenleri konu alıyor.

Serhat Karaaslan, uzun metraj filmi "Görülmüştür" ve kısa filmleriyle birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödüller kazanmıştı.

Kaynak: Hürriyet