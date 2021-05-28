Sübhane Rabbiyel Azim ne demek? Sübhane rabbiyel azim anlamı nedir? Rükuda mı secdede mi okunur? Arapça yazılışı ve Türkçe meali!

Namazda ruküda okduğumuz dua 'Sübhane Rabbiyel Azim' duasıdır. Rüku'da 3 kere okumak sünnettir. Vatandaşlar Sübhane Rabbiyel Azim duasının Türkçe meali nedir merak ediyor. Peki, Sübhane Rabbiyel Azim ne demek, ne anlama geliyor? Sübhane Rabbiyel Azim Arapça yazılışı nasıldır? Sübhane Rabbiyel Azim okunuşu nasıldır? Sübhane Rabbiyel Azim tefsiri ve fazileti hakkında bilgiler.

Namazda rükuda, kıyamda ve secdede farklı dualar okunur. Rükuda okunan dua ise "Sübhane Rabbiyel Azim" duasıdır. Peki Sübhane Rabbiyel Azim ne demek, ne anlama gelmektedir? Sübhane Rabbiyel Azim nerede okunur? Sübhane Rabbiyel Azim kaç kere okunmalıdır? Sübhane Rabbiyel Azim rükuda mı secdede mi söylenir? Detaylar yazımızda.

NAMAZDA RÜKUDA NE OKUNUR?

Namazda rükuda 'Sübhane Rabbiyel Azim' duası okunmaktadır. 3 kere okumak sünnettir.

NAMAZDA SECDEDE NE OKUNUR?

Namazda sencede 'Sübhane Rabbiyel Ala' duası okunmaktadır. 3 kere okumak sünnettir.

SÜBHANE RABBİYEL AZİM NE DEMEK?

Sübhane Rabbiyel Azim ' Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır. ' anlamına gelmektedir. Namazda rükudayken okunur. 3 kere okunması sünnettir.

SÜBHANE RABBİYEL AZİM NEREDE OKUNUR?

Sübhane Rabbiyel Azim namazdayken rükuda okunur. Öncelikle namaza başlanınca Fatiha+Zammı sure okunur. Sonrasında Allahüekber diye rükuya gidilir. Rükuda ise 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim okunmaktadır. Sonrasında Semiallahülimenhamideh diyerek rükudan kalkılır. Ardından tekrar Allahüekber diyerek secdeye gidilir.

SÜBHANE RABBİYEL AZİM YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Sübhane Rabbiyel Azim duasının Arapça yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sübhane Rabbiyel Azim

Okunuşu : Sübhane rabbiyel azim

Meali : "Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır."

NAMAZDA KAVME VE CELSENİN HÜKMÜ NEDİR? NE KADAR BEKLEMEK GEREKLİ?

Kavme; namazda rükûdan kalkarken, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmak ve en az bir kere "Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" diyecek kadar ayakta durmak; celse ise, namazda iki secde arası en az bir kere "Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" diyecek kadar oturmaktır. Hanefilere göre celse ve kavme, vaciptir. Yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terkedilirse tahrimen mekruhtur, namazın iade edilmesi gerekir. İmam Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise celse ve kavme farzdır, bilerek terk edilirse namaz bozulur. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 149, 157; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 423; Nevevî, Ravda, II, 356-357).

Ebû Hureyre (r.a.) şöyle anlatmaktadır: "Hz. Peygamber bir gün mescide girdi, peşinden de bir adam gelerek namaz kıldı. Sonra gelip Hz. Peygamberi selamladı. O da selamını aldı ve 'dön ve namazını yeniden kıl' dedi. Bu durum üç kez tekrar etti, sonuncusunda şöyle buyurdu: 'Namaz kılacağın zaman tekbir al, sonra Kur'an'dan bildiğin kolay gelen bir yeri oku, sonra rükûya eğil ve uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rükûda kal. Daha sonra rükûdan kalk ve iyice doğrul. Sonra secdeye git ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar kal. Daha sonra iyice yerleşinceye kadar otur, sonra tekrar secdeye kapan ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarında böyle yap." (Buhârî, Ezan, 95)