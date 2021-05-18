Şubat hangi burç? Şubat ayı hangi burçtur? Şubat ayında doğanların burcu nedir? 1-29 Şubat arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Şubat ayında doğanlar hangi burçtur? Şubat doğumluların burcu nedir? Şubat ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Şubat ve 29 Şubat arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Şubat ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Şubat ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Şubat burcu nedir? 20 Şubat ve 22 Şubat günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Şubat ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 23 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

ŞUBAT AYI HANGİ BURÇTUR?

Şubat ayında doğanlar Kova veya Balık burcu olabilirler.

Şubat ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Şubat ve 19 Şubat tarihleri arasında doğanların burcu Kova burcudur. 20 Şubat - 29 Şubat günü doğanların burcu ise Balık burcudur.

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Buna göre Şubat ayında doğanlar ya Kova ya da Balık burcuna ait olabilirler. Eğer Şubat ayının ilk 19 günü doğduysanız o zaman burcunuz Kova burcudur. Eğer Şubat ayının son 9 günü yani 20 Şubat ve 29 Şubat tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Balık olur.

ŞUBAT AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Şubat ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkca yazmak istiyoruz.

1 Şubat günü doğanların burcu : Kova

2 Şubat günü doğanların burcu : Kova

3 Şubat günü doğanların burcu : Kova

4 Şubat günü doğanların burcu : Kova

5 Şubat günü doğanların burcu : Kova

6 Şubat günü doğanların burcu : Kova

7 Şubat günü doğanların burcu : Kova

8 Şubat günü doğanların burcu : Kova

9 Şubat günü doğanların burcu : Kova

10 Şubat günü doğanların burcu : Kova

11 Şubat günü doğanların burcu : Kova

12 Şubat günü doğanların burcu : Kova

13 Şubat günü doğanların burcu : Kova

14 Şubat günü doğanların burcu : Kova

15 Şubat günü doğanların burcu : Kova

16 Şubat günü doğanların burcu : Kova

17 Şubat günü doğanların burcu : Kova

18 Şubat günü doğanların burcu : Kova

19 Şubat günü doğanların burcu : Kova

20 Şubat günü doğanların burcu : Balık

21 Şubat günü doğanların burcu : Balık

22 Şubat günü doğanların burcu : Balık

23 Şubat günü doğanların burcu : Balık

24 Şubat günü doğanların burcu : Balık

25 Şubat günü doğanların burcu : Balık

26 Şubat günü doğanların burcu : Balık

27 Şubat günü doğanların burcu : Balık

28 Şubat günü doğanların burcu : Balık

29 Şubat günü doğanların burcu : Balık (29 Şubat 4 yılda bir gelmektedir.)

Kova burcu

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kova (Latince Aquarius) burcu, burçlar kuşağının on birinci burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar Kova burcundandır.

KOVA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Bu yıl kovalar rüya dünyalarından gelen fantezileri içinde adeta kavrulacaklar. Geleceğe bakışınız geçen yıl neptün'ün burcunuzu terk ederek balık dönencesi'ne yaptığı deneme ziyaretinde netleşmeye başlamıştı. Neptün'ün kova burcunu on üç yıllık ziyareti 3 şubat tarihinde bitecek ve gezegen balık dönencesi'ndeki 2. Kişisel değer evinize yerleşecek. Para kazanma hırsınız veya maddiyata fazla önem vermeniz halinde neptün'ün maneviyatçı yapısı, işlerinizi ve duygularınız karıştırabilir. Satürn bu yıl size sabır ve pragmatizm sağlayacak. 29 ekim 2009'da 9. Büyük fikirler evinize girmiş olan satürn yaşamdan büyük dersler almanız için gelişim sürecinizi biraz yavaşlatacak. Kovaların eğitimdeki pragmatik yaklaşımları kendilerine felsefe, din veya siyaset bilimi gibi alanlarda disiplinli davranmalarını sağlayacak. 5 ekim tarihinde iki yıllığına 10. Kariyer evinize girecek olan satürn bu yıl seyahat veya eğitim sayesinde öğrendiklerinizi yaşamınızda çok önemli kılacak. Bu yıl sıkı çalışmanız ve iyi planlama yapmanız halinde hak ettiğiniz ödüllere kavuşacaksınız. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız yaşam alanlarınızı düzeltmeniz epeyce zamanınızı alacaktır. 10 ekim tarihinde satürn-neptün 120 derecelik açısı idealleriniz ile yaşamın gerçeklerini birbirlerine paralel hale getirecektir. 27 mayıs 2010 tarihinde koç dönencesi'ndeki 3. Evinize giren uranüs sonrası yaşamınız hiçbir zaman eskisi olmayacak gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Yedi yıl sürecek bu ziyarette pek çok parlak fikir, enteresan insan ve beklenmedik olaylar yaşamınızın parçaları olacaklar. Ancak 24 haziran ve 19 eylül tarihlerindeki uranüs-plüton dik açıları, geçmişi arkanızda bırakarak geleceğe yeni bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak. Çok dinamik düşünce yeteneğinize rağmen kova statik bir burçtur ve ani değişiklikleri sevmez. Statükoyu koruyarak güven sağlamaya çalıştıkça bu yıl daha fazla sürprizle karşılaşacaksınız. Esneklik böyle durumlarda en iyi arkadaşınız olmalı.

Balık burcu

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balık Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur. Balık burcu yıllık yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

BALIK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Maddi ve manevi dünyalar arasında adeta bir köprü görevi yapan balıklar bazen kutsal boyutlara yükselirlerken bazen de yaşadığımız dünyadaki iki yüzlülüklerden dolayı hayal kırıklığı yaşar. Bu yıl balıkların yaşamlarının anlamını aradıkları bir sene olacak. Yılın ilk yarısında inançlarınızı ve hayallerinizi gündelik yaşamınıza yansıtmanız halinde gerçeklerinizle idealleriniz birbirlerine yakınlaşarak aralarındaki farkı kapatacak. Bu yıla boğa dönencesi'ndeki 3. Evinizde başlayacak olan jüpiter en önemsizmiş gibi görünen işlerdeki önemi size gösterecek ve sizin detaylara büyük önem vermenizi sağlayacak. detaylarda aradığınız derin anlam sayesinde basit konuşmalardan bile büyük anlamlar çıkarabilecek ve kendinizi zenginleştireceksiniz. 11 haziran tarihinde ikizler dönencesi'ndeki 4. Kökler evinize girecek olan jüpiter sizi geçmişinizden kurtaracak yeni perspektifi aile yaşantınızda sağlayacaktır. Katı kuralları yıkarak iş ve aile yaşamlarınızda daha dinamik yeni roller üstlenebileceksiniz. 29 ekim 2009 tarihinde 8. Paylaşılan kaynaklar evinize girmiş olan stratejik satürn ilişkilerinizde adaleti sağlamak ve iletişimi güçlendirmek için başkalarıyla uzlaşmanızı gerektiriyordu. 5 ekim tarihinde 9. Yüksek düşünceler ve uzak yerler evinize girecek olan satürn, iki yıllık ziyareti süresince sizin büyük düşüncelerinizi konsolide ederek bunların özlerini yaşamınızda kullanmanızı isteyecek. 10 ekim tarihinde neptün ile 120 derecelik açı yaratacak olan satürn rüya ve hayallerinizi şekillendirerek bunları gerçeğe çevirmenin yollarını size gösterecek. Balıkların hayal dünyaları ile gerçekler arasında yaptıkları başarılı geçişler onları hedeflerine taşıyacak. Bu sadece egoist bir kazanç olmayıp, kolektif bir başarıyı da beraberinde getirecek. Mars'ın 13 ocak - 13 nisan döneminde gerçekleşecek geri çekilme hareketi esnasında planlarınızda bazı gecikmeler söz konusu olduğundan, bu süreçte mümkün olduğunca esnek davranmalısınız. Problemlerinizi teker teker çözmeyi deneyin. Böylece içinden çıkamayacağınız karmaşık durumlardan kurtulmuş olursunuz.